Me Raphaël Buruiana a rejoint l’équipe de Fasken il y a quelques semaines.

Après un stage puis près de quatre ans de pratique chez Langlois Avocats, Mea rejoint l’équipe de Fasken il y a quelques semaines.« Les premières semaines se passent très bien. C’est une équipe dynamique et les gens sont très cordiaux. Dès le début, j’ai été impliqué sur des dossiers d’envergure, c’est très excitant » raconte le Barreau 2015 à Droit-Inc.Le jeune avocat rejoint le groupe Travail, emploi et droits de la personne de Fasken. Il s’était déjà forgé une expérience en droit du travail chez Langlois, un cabinet pour lequel il conserve toute son affection.« Langlois est un cabinet où j’ai beaucoup d’amis, et je suis très reconnaissant de la formation que j’ai eu pendant mes années là-bas. Mais j’ai eu une belle opportunité de me joindre à Fasken, où je connais beaucoup de gens. L’équipe est reconnue comme l’une des meilleures en droit du travail, j’en étais là dans mon cheminement professionnel » dit-il.Chez Fasken, Me Buruiana retrouve notamment un ancien collègue de Langlois, Me Charles Wagner . Si c’est un hasard qu’ils rejoignent Fasken à peu de temps d’intervalle, la fait de retrouver son ancien collègue enthousiasme Me Buruiana.« Son arrivée chez Fasken a confirmé mon envie de me joindre au cabinet, c’est quelqu’un que je connais bien et avec qui j’ai beaucoup aimé travailler » précise celui qui a étudié le droit à Sherbrooke et Cambridge.Les deux avocats avaient notamment collaboré pour écrire un guide à l’adresse des employeurs en amont de la législation sur le cannabis.« Quand la loi a été adoptée, ça faisait plus d’un an qu’on écrivait des articles sur son impact. Il y a peu de cabinets en droit du travail qui s’y étaient mis dès le début ».Un sujet sur lequel il continuera peut-être à plancher. Mais pour l’heure, la priorité en tête de sa to-do list est de faire partie de l’équipe de Fasken et d’y trouver sa place, avec l’aide de l’équipe de développement professionnel dont il souligne le travail.« Je veux continuer à apprendre, en faire le plus possible pour confirmer les domaines dans lesquels je veux me développer » conclut-il.