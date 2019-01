Me Jean-Pierre Bertrand est décédé le 5 janvier.

Me, associé chez McCarthy Tétrault, a rendu l’âme le 5 janvier à Montréal, à l’âge de 59 ans.Le cabinet a souligné son « influence marquante », son « immense talent » et « sa volonté de maintenir le cabinet à l’avant du peloton »., chef de la direction de McCarthy, n’a pas manqué de faire son éloge.« Jean-Pierre a été pour plusieurs d’entre nous un mentor sur qui on pouvait compter et un ami sur lequel on pouvait s’appuyer, a-t-il déclaré. Fidèle à l’athlète de haut niveau qu’il était, Jean-Pierre a su communiquer la rigueur à son équipe et l’inciter à toujours viser l’excellence. »Me Leonard le décrit comme « un homme bon, loyal et courageux, doté d’un sens exceptionnel de la famille. »Mede Spiegel Sohmer, qui fut son voisin de bureau pendant 10 ans chez McCarthy est également très attristé par ce décès.« Il était un grand juriste et stratégiste, calme, posé très impliqué dans la vie du cabinet », a-t-il indiqué à Droit-inc.Me Bertand a multiplié les casquettes chez McCarthy : associé, membre de l'équipe nationale de direction, leader national du groupe de pratique de litige, puis chef, Innovation service-client, rôle qu’il a été le premier à occuper.« Nous lui sommes profondément reconnaissants d’avoir contribué de manière significative à l’évolution de McCarthy Tétrault et à l’élaboration de ses approches novatrices en matière de tarification et de gestion de projet juridique », a commenté le cabinet.En tant que leader national du groupe de pratique de litige, le professionnel dirigeait plus de 240 avocats et parajuristes pratiquant dans toutes les régions du Canada tout en poursuivant une pratique en litige commercial et représentation de nombreuses institutions financières canadiennes et américaines.Enfin, il intervenait dans des dossiers d’ordre administratif, et possédait de l’expérience en représentation de médecins face à leur ordre professionnel et organismes gouvernementaux.