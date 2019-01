Me Karl Tabbakh vient d’être nommé membre de la haute direction du cabinet.

Medevient membre de la haute direction de McCarthy aux côtés de 10 autres professionnels composant l’équipe de direction.À ses côtés, on trouve notamment, chef de la direction, Barbara J. Boake, leader nationale, Groupes de pratique et Chef de l’inclusion, ou encore Shea T. Small, leader, Marché international et stratégie d’affaires.Ses secteurs de pratique sont les fusions et acquisitions, les marchés des capitaux et les sociétés ouvertes.Avocat en droit des sociétés et conseiller stratégique, ce Barreau 1998 se spécialise dans le capital d’investissement privé, les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières et les marchés financiers.Titulaire d’un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School de Toronto en 1997, d’un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal en 1996 et d’un baccalauréat en commerce de l’Université Laval de Québec, il possède 20 ans d’expérience dans la structuration, la négociation, l’exécution et la conclusion de transactions commerciales.En 2012, il a cofondé une société à capital de risque et de capital d’investissement privé à Dubaï, aux Émirats arabes unis et a passé sept ans au Moyen-Orient.Auparavant, il était associé chez DLA Piper et aussi chez McCarthy Tétrault, qu’il réintègre à son retour en 2016.Notons qu’il est aussi membre du Barreau d’Angleterre et Pays de Galles (2002).