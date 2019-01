Me Marie Kettlyne Ruben nouvelle Directrice du bureau de Longueuil en criminel jeunesse.

Avocate depuis dix ans au sein de la Commission des services juridiques (CSJ), Meest devenue Directrice du bureau juridique de Longueuil, division criminelle et section jeunesse.Barreau 2007 après des études à l’Université de Montréal, Me Ruben avait effectué son stage du barreau au cabinet de droit criminel Desrosiers Turcotte Joncas Massicotte.Il faut dire que le droit criminel est le domaine qui l’a toujours passionnée.« C’était le droit criminel ou pas de droit : c’est le domaine qui m’a toujours intéressée. Je me suis décidée assez jeune, j’étais encore au primaire. Ça a commencé quand j’ai vu le film The Client, avec Susan Sarandon et Tommy Lee Jones! », raconte-t-elle à Droit-Inc.Après son stage, elle a appliqué au Centre communautaire juridique de la Rive Sud, pour un poste en remplacement de congé de maternité. C’est ainsi qu’elle a décroché son premier poste d’avocate.Une fois ce contrat terminé, elle a fait un saut à l’aide juridique de Joliette, avant d’être rappelée à Longueuil lorsqu’un poste de criminaliste s’est libéré.Suite à sa promotion, elle endosse désormais un rôle de gestionnaire en plus de sa pratique, en dirigeant les bureaux de la division criminelle et de la section jeunesse, qui s’occupe de la protection de la jeunesse et du droit criminel pour les mineurs.« J’étais prête à relever de nouveaux défis au sein de mon organisation. J’ai beaucoup d’éléments à acquérir au niveau de la gestion du bureau, mais ça se passe bien, l’équipe est dynamique et je suis très satisfaite du changement. Et c’est une nouvelle marque de confiance, dix ans plus tard, dans mes compétences et aptitudes », précise l’avocate.Elle souligne l’encadrement ainsi que la collaboration entre les différentes équipes, qui s’épaulent dès qu’il y a un dossier de plus grande envergure.L’avocate apprécie aussi que les employés puissent participer à différents comités. À titre personnel, elle s’implique dans le comité d’implantation du programme d’accompagnement justice et santé mentale à Longueuil.« Ce qui a permis mon cheminement, ce sont des parents haïtiens qui donnent beaucoup d’importance aux études, une mère qui a toujours eu à coeur le bien-être de ses enfants, un frère et des amis qui ont toujours vu l’avocate en moi, un amoureux qui m’encourage et qui ne voit pas de limites à mes compétences, et finalement l’appui de mes collègues et la confiance du centre communautaire juridique de la Rive Sud... » conclut-elle.