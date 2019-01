Y a-t-il des frais non inclus? − Plusieurs firmes chargent des frais d’administration pour les comptes enregistrés (REER, CELI, FERR). Il peut également y avoir des frais additionnels pour avoir accès à certains outils ou certains programmes exclusifs.

Quels sont les frais liés aux investissements inclus dans le portefeuille? − Les frais de gestion chargés par le conseiller rémunèrent la sélection des investissements du portefeuille. Il y aura nécessairement des coûts liés à l’acquisition et la détention de chaque placement.

À quelle fréquence le portefeuille est-il rééquilibré? − Il est important que le portefeuille corresponde aux objectifs du client mais certaines firmes peuvent rééquilibrer le portefeuille à une fréquence telle que le total des frais de courtage, de transaction ou administratifs afférents sont considérables.

un « investisseur qualifié » selon le règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est une personne physique qui, dans chacune des deux dernières années civiles, a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $; ou une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $.

Il y a de plus en plus de publicité de firmes de services financiers vantant leur offre de gestion privée auprès d’investisseurs fortunés.On fait miroiter une approche individuelle et sur-mesure, des services haut de gamme, une solution complète; le tout avec un fort parfum de prestige et d’exclusivité, souvent à l’aide d’une personnalité connue du milieu artistique ou sportif.L’offre est attrayante : elle couvre tous les services : planification financière et successorale, gestion de patrimoine, assurance, notaire, fiscaliste, etc. Ciblant historiquement des personnes ayant des millions à investir, de plus en plus de firmes de gestion privée ont réduit le montant minimal d’admissibilité. Il est dorénavant possible pour une personne possédant aussi peu que 100 000 $ d’actifs financiers d’accéder à des services de gestion privée.Or, est-ce toujours plus avantageux, surtout si le seul service que vous recherchez concerne la gestion de votre portefeuille?En gestion privée, le conseiller chargera à son client un pourcentage des actifs sous gestion. Ces honoraires de gestion tournent en moyenne autour de 0,75 % et varient selon la taille du portefeuille.Plusieurs personnes pensent, souvent à tort, que ces honoraires sont le seul frais qui leur est chargé. Pour en être certain, il faut poser les bonnes questions :Il est donc souhaitable d’obtenir une confirmation écrite de son conseiller en gestion privée concernant les services inclus ou non dans sa rémunération afin d’éviter les mauvaises surprises.N’oubliez pas non plus de réviser le rapport de frais annuel listant les montants en argent versés à votre conseiller que vous recevrez de la firme et de vous enquérir des frais de gestion associés aux fonds communs détenus dans votre portefeuille.Les fonds communs de placement offerts à l’ensemble du public sont les outils financiers les plus utilisés par les investisseurs et pour cause : ils offrent une diversification difficilement atteignable par le biais d’un portefeuille individuel moyen et la mise en commun des actifs permet d’accéder à des économies d’échelle au niveau des frais d’opération.Toutefois, les fonds de placement grand public sont soumis à un ensemble d’obligations règlementaires visant la protection des investisseurs mais impliquant certains coûts.Fonds en gestion communeLa gestion privée est notamment utile aux personnes qui, de par leurs revenus ou la hauteur de leurs actifs financiers, peuvent avoir accès à des placements dispensés. Les Fonds en gestion commune (pooled funds) s’adressent à ces investisseurs dits « qualifiés »* et n’ont pas à déposer de prospectus et à se soumettre à toutes les exigences réglementaires des fonds grand public.Il en résulte donc une économie qui se traduira par des frais de gestion inférieurs mais qui s’ajoutent généralement à la rémunération du conseiller.Portefeuille individuelLes investisseurs très fortunés ou institutionnels peuvent atteindre une diversification intéressante sans mettre en commun leurs actifs avec d’autres. Ils font alors affaires directement avec un gestionnaire de portefeuille ou un courtier de plein exercice qui sélectionnent les meilleurs titres à détenir pour atteindre leurs objectifs financiers.Ces portefeuilles peuvent être personnalisés à l’infini. Ils impliquent toutefois des coûts additionnels de garde de valeur, fiducie, comptabilité, etc.Certaines firmes de gestion privée utilisent des portefeuilles individuels pour les clients qui ne sont pas des investisseurs qualifiés et qui ne peuvent donc pas investir dans des fonds en gestion commune. Ils dupliquent alors la stratégie de ces fonds en achetant les mêmes titres selon la même pondération mais l’investisseur ne bénéficie aucunement des économies d’échelle au niveau des coûts.Si vous ne vous qualifiez pas pour investir dans le fonds en gestion commune de votre firme de gestion privée, vous devriez peut-être chercher une autre option d’investissement moins coûteuse en frais d’opération qu’un portefeuille individuel.Fonds communs de placement à prospectus de série FCertains manufacturiers de fonds communs de placement offrent des parts de série F. Normalement, le ratio de frais de gestion d'un fonds, c'est-à-dire le pourcentage de l'actif investi qui est retranché annuellement pour payer les dépenses liées à la gestion et à la commercialisation du fonds, comprend une commission de suivi qui est versée aux conseillers financiers. Un pourcentage est donc retranché de la série F pour permettre aux conseillers de facturer eux-mêmes leurs conseils.Si vous êtes en gestion privée et que vous investissez dans des fonds communs de placement à prospectus, assurez-vous que vous détenez des parts de série F et que votre conseiller n’est donc pas rémunéré deux fois pour le même service. Ce n’est généralement pas le cas mais des erreurs peuvent survenir.Généralement, quand un conseiller en gestion privée présente des rendements à ses clients, ce sont les rendements bruts avant la déduction de ses honoraires.Puisque chaque client peut négocier la rémunération qu’il versera à son conseiller, les rendements affichés n’incluent pas ces frais. Il ne faut donc pas oublier d’en tenir compte lorsque vient le temps de comparer les rendements reçus pour évaluer les performances du portefeuille.Il faut bien analyser sa situation personnelle et éviter de tomber dans le panneau d’une belle offre marketing. Les firmes offrant des services de gestion privée vantent la relation personnalisée avec un conseiller mais il faut être réaliste : si vous investissez le montant minimum de quelques centaines de milliers de dollars, il est fort à parier que votre conseiller ne communiquera pas avec vous plus d’une fois par année et concentrera ses efforts à ses plus gros clients!Assurez-vous d’être admissible aux produits dispensés afin de pouvoir vraiment bénéficier d’économies d’échelle par le biais des fonds en gestion commune.Choisissez un conseiller indépendant. Les firmes de gestion privée non liées à une grande institution financière étudient l’ensemble des possibilités d’investissement offertes dans le marché, pas seulement celles de l’institution. Ils peuvent ainsi choisir les outils d’investissement les plus avantageux pour vous.Ne sous-estimez pas l’importance des frais et honoraires qui vous sont chargés. Plusieurs personnes négocient agressivement leur taux de prêt hypothécaires pour le faire baisser que quelques fractions de pourcent mais laissent des milliers de dollars sur la table en frais avec leurs investissements. Vous avez peut-être une bonne relation avec votre conseiller mais vaut-elle des milliers de dollars par année?Explorez d’autres alternatives comme les Fonds de placement du Barreau du Québec qui offrent des solutions d’investissement exclusives aux membres du Barreau, leur famille et leurs employés.N’étant pas à but lucratif, leurs frais de gestion sont parmi les plus bas sur le marché et se comparent avantageusement avec les frais offerts en gestion privée et ce sans risque de surprises quand à d’autres coûts. Les conseillers des Fonds du Barreau peuvent vous offrir une planification de retraite et plusieurs autres des services offerts par les firmes de gestion privée, et ce sans frais additionnel.