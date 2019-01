Mes Laurence Gascon, Camille Proulx, Christina Caron et Marie-Pier Gaudreau.

Joli-Coeur Lacasse a annoncé l’embauche de Mesetà Montréal, puis de Mesetà Québec.Me Gaudreau, ancienne de l’Université Laval, joint le cabinet après avoir quitté Langlois en septembre dernier.« Lorsque j’ai rejoint Langlois, c’était un cabinet plus petit et c’est quelque chose que j'appréciais. Ça ne fonctionnait plus là-bas », indique la principale concernée.Barreau 2016, l’avocate se spécialise en litige, en droit public, administratif et du travail. Elle confie à Droit-Inc avoir une passion particulière pour les relations industrielles et les relations de travail.Pour sa part, Me Caron concentrera sa pratique en droit constitutionnel, administratif, autochtone ainsi qu’en litige en responsabilité civile et professionnelle.Détentrice d’une maîtrise en droit obtenue à l’Université Laval en 2012, elle offrira conseils et représentations dans le cadre de dossiers mettant en cause des droits fondamentaux puis des garanties constitutionnelles.Barreau 2006, l’avocate a enseigné des cours de droit constitutionnel, des peuples autochtones et des principes du droit public à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke.Me Gascon rejoint Joli-Coeur Lacasse après avoir complété son stage, puis oeuvré trois mois en tant qu’avocate pour la ville de Montréal.Bachelière de l’Université de Montréal, la Barreau 2018 concentrera principalement sa pratique en litige civil. Notons que, par ailleurs, elle représente des entreprises ou des particuliers devant différentes instances judiciaires.La pratique de Me Proulx se concentre elle aussi principalement en litige civil. L’ancienne de l’Université de Sherbrooke travaillera dans le domaine immobilier, plus particulièrement en matière de logement.Auparavant, l’avocate exerçait chez Leblanc & Associées, où elle a complété son stage du barreau en 2018.