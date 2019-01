Super Samet contre-attaque.

L’organisation, représentée par Medu cabinet Azran et associés avocats Inc., a en effet lancé mercredi trois procédures judiciaires, indique le journal Métro.Selon eux, le projet d’agrandissement de l’aéroport Montréal n’est pas légal et a été annoncé de manière anticipée.Un nouveau recours collectif contre les gestionnaires canadiens du transport aérien, et contre ceux de l’environnement a été lancé. Leur premier recours collectif a été autorisé en avril 2018 contre Aéroports de Montréal, NAV Canada et Transports Canada.La nouvelle demande en action collective concerne la santé de la population, et s’appuie sur un rapport de l’Université McGill en date du décembre 2018, sur la pollution de l’air par les nanoparticules dans le secteur de l’aéroport de Dorval.Deux demandes de jugement déclaratoire vont suivre.L’objectif est de déterminer les règles de droit s’appliquant dans les démarches d’Aéroport de Montréal (ADM), de NAV Canada ainsi que le ministère fédéral du Transport et celui de l’Environnement dans le cadre de l’agrandissement de l’aéroport Montréal-Trudeau et du couvre-feu qui concerne les vols de nuit.Selon Me Samet, lorsqu’il y une difficulté environnementale grave, les citoyens peuvent saisir un juge pour demander quel est le droit en la matière.Quant au couvre-feu pour les vols de nuit, Me Samet veut demander au juge de vérifier l’application de l’exemption suivante : le décollage et l’atterrissage ne sont pas possibles sauf s’il y a urgence médicale, panne d’avion ou un grand retard.