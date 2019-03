De nombreux espaces de relaxation.Copyright RPBw

La biblioTECH.

Un confortable auditorium.

Imaginez un immeuble ultra-moderne de huit étages. Il abriterait une bibliothèque juridique, un auditorium, un business center, des espaces de coworking, une terrasse, le tout à deux pas du palais de justice et réservé aux avocats.Ce fantasme est en passe de devenir réalité pour les juristes parisiens. Le barreau de Paris a en effet lancé à l'été 2017 la construction de la maison des avocats (MODA), imaginée par l'architecte italienLe projet s'inscrit dans le cadre de la création du nouveau palais de justice de Paris au premier semestre 2018. L'objectif ? Créer un lieu « où la confraternité sera une réalité ».Concrètement, trois des huit niveaux seront accessibles à tous les avocats. Les autres accueilleront le personnel de l'ordre.Une « biblioTECH » occupera tout un étage et sera accessible à tous. Elle accueillera 60 postes de travail entre tables connectées et fauteuils isolés.Selon le barreau, « cet espace sera un lieu privilégié pour les avocats lorsqu’ils viennent au tribunal de Paris pour préparer une audience, échanger avec leurs clients et confrères, ou travailler entre deux audiences... »Un autre étage comprendra un business center et des espaces coworking. Cet espace sera composé de 6 bureaux individuels, de 3 bureaux partagés et d'une salle de réunion reconfigurable.Un auditorium d'une centaine de places est également prévu. Et pour allier l'utile à l'agréable, l'immeuble accueillera une buvette.Si le projet peut laisser songeur, la création de la MODA a suscité de nombreux débats. En cause, en particulier, son coût qui s'élève à quelque 75 millions d'euros (soit 112 millions de dollars), sans « aucune répercussion sur le montant des cotisations des avocats parisiens » assure le barreau de Paris.D'une manière plus générale, les avocats parisiens ne voyaient pas d'un très bon oeil l'idée de s'éloigner du centre de Paris.L'ancien palais de justice bénéficiait d'un emplacement prestigieux, en plein coeur de la capitale, sur l'Île de la cité. Le nouveau bâtiment est quant à lui proche du périphérique, et desservi par la ligne 13 du métro parisien, traditionnellement bondée.L'édifice doit ouvrir à l'automne prochain. Peut-être donnera-t-il quelques idées au barreau de Montréal...