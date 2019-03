Haley Moss.

Âgée de 24 ans,a intégré le barreau de Floride le 11 janvier 2019 et a décroché son premier poste d’avocate dans un cabinet.Et pourtant son chemin n’était pas tout tracé : les médecins avaient diagnostiqué son autisme lorsqu’elle avait trois ans. Cette histoire, relatée récemment dans les journaux Today et Ouest France, en est une de persévérance.Les médecins avaient prédit que la petite fille ne pourrait sûrement pas terminer ses études, ni passer son permis de conduire, ni se faire des amis facilement. Et qu’elle aurait de la chance si elle parvenait à décrocher une job au salaire minimum...Mais ses parents n’ont pas perdu espoir : ils l’ont inscrite à des programmes d'intervention précoce, notamment en orthophonie et en ergothérapie. À l’âge de 4 ans, elle a finalement commencé à parler et a rejoint le cursus scolaire traditionnel.Vingt ans plus tard, le parcours de Haley prouve que les prévisions ne sont jamais inscrites dans le marbre et que rien n’est impossible.Haley ne s’est jamais laissée influencer par ce que les autres pensaient de son handicap. Alors que certains lui disaient qu’elle ne serait pas capable de suivre des études universitaires, elle s’est tout de même inscrite à l’Université de Floride.« Si ça ne marche pas, je pourrais toujours dire que j’ai essayé et que j’ai compris que ce n’était pas pour moi. Mais au moins je saurais que ce n’est pas pour moi parce que j’aurais essayé, et non pas parce que quelqu’un d’autre l’a dit », pensait-elle.À l’Université de Floride, elle a suivi un bac en psychologie et un autre en criminologie. Dans un premier temps, elle voulait s’orienter vers la psychiatrie pour aider les personnes autistes.Mais Haley a finalement pris conscience que le droit correspondait parfaitement à ses forces et à ses intérêts : lire, écrire, s’adresser à un grand nombre de gens... Elle a donc rejoint la faculté de droit de l’Université de Miami.Alors qu’elle était encore aux études, Haley a donné plusieurs conférences et discours pour parler de son expérience. Elle a également publié deux livres, dont « A Freshman Survival Guide for College Students With Autism Spectrum Disorders: the Stuff Nobody Tells You About ». En 2018, elle décroche son diplôme de droit.« Je suis devenue avocate et juge car je sais bien m’exprimer. C’est un privilège de pouvoir prêter serment pour une personne comme moi, qui a dû surmonter des difficultés et développer des capacités qui ne m’étaient pas naturelles », a-t-elle déclaré au moment de la cérémonie du barreau.Le cabinet Zumpano Patricios, dont elle avait rencontré l’un des fondateurs,, avait promis à Haley de lui donner un emploi une fois qu’elle aurait son barreau en poche.L’avocat, fier de l’avoir recrutée, rappelle que Haley est « la première avocate ouvertement autiste » de l’État de la Floride.Lui-même père d’un adolescent atteint d’autisme, il a souligné à la cérémonie de prestation de serment que la jeune avocate aura « l’opportunité de parler pour ceux qui ne peuvent pas s’exprimer ».Il n’y a pas qu’en tant qu’avocate que Haley est parvenue à briller : douée pour le dessin et la peinture, elle a également vu ses oeuvres (de style manga) exposées à plusieurs reprises.Sensibiliser les autres à la condition des personnes atteintes de troubles du spectre autistique est une mission particulièrement importante à ses yeux. Il y a quelques semaines, elle a d’ailleurs reçu le Prix Occhigrossi Family Youth in Service de la fondation Unicorn Children pour son travail en tant qu’avocate de la neurodiversité.À travers ses exploits, Haley Moss espère surtout donner de l’espoir aux autres jeunes atteints de troubles du spectre autistique, ainsi qu’à leur familles. Ce rôle de modèle positif lui tient à coeur.Elle-même a eu la chance de pouvoir s’identifier à quelqu’un pour mieux appréhender sa différence. Pas une vraie personne, mais… Harry Potter! Lorsqu’elle était enfant, ses parents lui avait expliqué son diagnostic en lui disant que son autisme faisait d’elle quelqu’un de spécial, tout comme la cicatrice d’Harry Potter le rendait exceptionnel.« Harry Potter vit avec les Moldus tout en étant différent d’eux et ce n’est pas une mauvaise chose », explique-t-elle. « J’ai pu voir mon expérience à travers Harry Potter, et ça m’a permis de comprendre que ça pouvait être quelque chose de positif ».