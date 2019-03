Vue Fleuve, Vieux-Montréal, convivial, droit public, Palais/CAIJ.Métro Place d’Armes franklin à gertlerlex.ca (514) 942-9309Incluant réception, WiFi, fax, photocopieur, salle de conférence, etc. Ref. client poss.Informations : secretariat à lexrei.com / 514.288.4439Bureau 800 pci, tout équipé, tout inclus, métro Cadillac, 750$/mois.Tél: 438-397-7969. VENEZ VOIR !Montréal,coin Laurier et Avenue du ParcSalle de conférence, photocopieur, fax et Wifi.Marie-Pier Douin 514-271-4700Recherchez des propriétés commerciales, des immeubles de bureaux et des bâtiments industriels à vendre à travers le Québec.Louer un espace de bureau, commercial, industriel au QuébecÀ la journée (125$) / demi-journée (75$) Rénovée 2018. Capacité 6 personnes.À partir de 675$/mois tout compris. Rénovés, idéal pour professionnelIncluant réception, Internet, téléphone et 2 salles de conférence, possibilité de stationnement.Pour plus d’information: info à gplegal.com Toges & accessoires pour la courCentre-ville de Montréal. Possibilité de référer des clientsActualité et emplois du secteur financier