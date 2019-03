Dénicher des talents, c'est de plus en plus difficile!

La gestion des talents est à la mode dernièrement.Ce n’est pas un hasard si les cabinets mettent la main sur des directeurs strictement désignés à l’embauche et à la rétention de nouveaux talents!Tel que prévu au cours des dernières années, la guerre des talents a débuté et elle s'amplifie de jour en jour.Mais pourquoi devient-il si difficile d’acquérir ces avocats au potentiel prometteur? Attorney at work s’est penché sur le sujet.Et oui, il y a ce fameux baby-boom…De nombreux baby-boomers ont retardé leur retraite pour des raisons financières ou personnelles, mais tôt ou tard, ceux-ci finiront par quitter le marché du travail.On dénote aussi un certain changement par rapport à la vision des travailleurs. Les licenciements, les réorganisations et les rachats d’entreprises s’accumulent et ne constituent rien de positif pour améliorer la loyauté des employés!L’influence des milléniaux y est également pour beaucoup. Ceux-ci n’ont que deux choses en tête : acquérir de nouvelles expériences et gravir les échelons le plus rapidement possible. Ces jeunes talentueux se laissent désirer et veulent obtenir les meilleures situations professionnelles à leur portée.La mauvaise réputation des grands cabinets d'avocat en général a de quoi faire peur aux plus grands talents. Les longues heures de travail, les tâches répétitives et les attitudes capricieuses des associés effraient parfois les jeunes talents.Plusieurs étudiants se disent : « je travaillerai dans un cabinet quelques années pour rembourser mes dettes , puis je me trouverai un emploi dans une entreprise. »Enfin, planifier la relève peut être compliqué. Des études démontrent que 35 % des clients sont liés à des avocats âgés de plus de 60 ans.Généralement, les cabinets éprouvent des difficultés à rediriger ces clients à des avocats plus jeunes, puisque les associés chevronnés ne veulent pas laisser tomber les compensations financières qui viennent avec les dossiers les plus importants.