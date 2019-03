Marc-André de Sève ne s'attendait pas à un tel succès!

Le président de l'Association canadienne des parajuristes, qui participera le 8 septembre prochain à la 7è édition du Juritour , a déjà récolté près de 2000 $ de dons. L'argent sera reversé à Fibrose kystique Canada et à la Fondation l'air d'Aller Quand il a lancé sa cagnotte , Marc-André de Sève était déjà ravi de récolter 500 $ en 24h. Pour inciter ses contacts à donner pour la cause, le parajuriste a promis de participer au parcours de 100 km plutôt qu'à celui de 45 km si jamais il atteignait les 1000 $. C'est désormais chose faite.Sauf que Marc-André de Sève n'est pas vraiment un cycliste chevronné.« C'est ça le problème! », commente-t-il avec humour. En 2017, il avait parcouru les 45 km « avec un peu d'entraînement et un vélo de base ». Cette année, il compte « aller au gym le plus souvent possible pour faire du vélo stationnaire ». Dès l'arrivée des beaux jours, il sortira son vélo.En plus de son corps, Marc-André de Sève risque bien de devoir s'échauffer la voix… car il a promis de poster une vidéo de lui interprétant une chanson avec sa guitare s'il arrive à récoler 2 000 $.À l'heure d'écrire ces lignes, il ne lui manque que 180 $.« C'était une boutade pour monter les enchères », réagit le parajuriste qui se réjouit d'une telle générosité. S'il n'a pas encore réfléchi à la chanson qu'il interprétera, il assure qu'il tiendra parole « pour cette belle cause ».Cette année, les participants du Juritour pourront découvrir les routes des Laurentides puisque le parcours aura lieu autour de l'Abbaye d'Oka. L'événement s'adresse aux cyclistes et coureurs amateurs comme aux plus chevronnés.Les participants pourront se frotter à un circuit de 45 ou de 100 km. Un circuit de course à pied de 15 km est également au programme. Avis aux amateurs!