Les avocats sont censés servir leurs clients... pas se servir d'eux!

Si c'est une bonne idée, en termes de marketing, de publier du contenu sur votre site internet et sur vos réseaux sociaux professionnels, il y a certaines erreurs à ne pas commettre.La première d'entre-elle est certainement de publier du contenu sur vos clients, nous indique Attorney at work. Et cela vaut même pour du contenu public que vous pouvez légalement utiliser.Selon l'avocate en propriété intellectuelle, « notre travail est de servir nos clients, pas de les utiliser pour renforcer notre image ».En agissant ainsi, non seulement vous risquer d'énerver votre client, mais aussi de nuire à votre réputation au sein et à l'extérieur de la communauté juridique.Elle raconte ainsi le cas d'un personne qui se plaignait que son avocat ait affiché sur son compte Instagram des documents non expurgés au sujet de sa cause à son insu et sans son consentement.Il n'est pourtant pas question de renoncer à publier du contenu, mais si vous le faites, veillez à éliminer de votre texte toute information identifiable et à le rendre plus général. Pensez aussi à attendre un peu avant de poster un article sur un dossier.En bref, n'utilisez pas vos clients pour péter de la broue.