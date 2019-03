Anastasia Rewers-Kusiak du CDIDD.

Richard Janda et Sébastien Jodoin, de la Faculté de droit de l'Université de McGill.

Le Centre du Droit International du Développement Durable (CDIDD) et l’Association de Droit International proposent des cours en ligne sur le thème du droit international et sa pertinence dans le contexte canadien.« Ces cours s'adressent à tous les étudiants et avocats qui s'intéressent au droit de l'environnement et pratiquent dans ce domaine », a indiquédu CDIDD.Cette formation se compose de 11 cours d'une durée de cinq heures chacun. Ils abordent les enjeux en droit international dans les domaines du droit corporatif, des droits privé et public, du droit environnemental ou encore des droits humains.Six modules à distance sont offerts en français et 10 en anglais. Ils abordent les développements récents en droit international du commerce et de l'investissement ou encore en matière de changements climatiques.Parmi les conférenciers, figurent notamment les professeurset, de la Faculté de droit de l'Université de McGill.Chaque module coûte 150 $ pour les avocats membres du Barreau depuis cinq ans ou moins, et 200 $ pour les avocats membres du Barreau depuis plus de cinq ans. Ces heures de cours sont reconnues par le Barreau au titre de la formation continue.Le nombre de cours pourrait être amenés à évoluer. « Nous avons prévu un autre cours pour l'année prochaine, et nous espérons en créer plus », a précisé Anastasia Rewers-Kusiak.