Catie Fenn, passée d’avocate à consultante et coach.

, passée d’avocate à consultante et coach a vécu cette remise en cause et elle publie son témoignage sur LinkedIn. Droit-inc vous en propose une traduction.« Je dirigeais des miniséances de coaching pour les femmes lors d’un événement la semaine dernière quand une personne m’a demandé: "Es-tu plus heureuse maintenant que tu ne pratiques plus le droit?".C’est l’une des questions qu’on me pose le plus souvent.La réponse est non. Je ne suis pas plus heureuse.En fait, j’ai eu une révélation au cours des sept derniers mois qui ont suivi mon départ du milieu juridique. Je ne suis pas plus heureuse. Je me sens plus en phase avec moi-même, bien sûr. J'apprécie la liberté d’organiser ma journée comme bon me semble. Mais plus heureuse? Non.La vérité est que maintenant, je suis heureuse de vivre mon rêve. Celui de donner aux femmes les moyens de vivre pleinement leur vie. Mais j’étais aussi vraiment heureuse de pratiquer le droit.Et pendant de nombreuses années, j'ai pratiqué le droit.Quand j’ai débuté ma pratique, cela me frustrait de voir des influenceurs dire : «Quittez ton travail !!!! Voyagez à travers le monde!!! Soyez heureux! », comme si démissionner résoudrait le problème sous-jacent à savoir pourquoi je me sentais si submergée et déconnectée de moi-même malgré la bonne qualité de vie que j’avais objectivement.Je me demandais comment est-ce que je pourrais être plus heureuse et plus connectée à moi-même sans quitter mon travail.Pendant longtemps, je n'avais aucune envie de quitter le droit, je voulais simplement renouer avec l'enthousiasme que j'avais perdu.Personne ne l'enseignait à l'époque, alors je l'ai appris moi-même.J'ai appris à cultiver le bonheur intérieur en me connectant avec la partie la plus profonde de moi-même - mon âme - et en découvrant qui elle était et ce qu'elle voulait. Je guide les autres à devenir plus épanouis, plus connectés à eux-mêmes et passionnés par la vie, grâce à tout ce que j’ai appris au fil des ans.J'ai appris à cesser d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur qui était censé me rendre heureuse, et j'ai appris à être heureux dans l’instant présent. À chaque moment. À chaque étape de mon voyage.Je suis donc heureuse maintenant, mais j’étais aussi heureuse avant.La joie est vraiment dans le voyage. Le vrai bonheur vient de votre capacité à avoir le courage de donner le meilleur de vous-même.Votre bonheur n’est pas hors de vous, il est en vous, à chaque instant. Soyez vous-même et en vous alignant jour après jour sur les choses qui vous font sentir bien et vous éclairent de l'intérieur.Nous sommes nombreux à penser : «Je serai heureux quand…», mais votre vie attend simplement que vous l’appréciez maintenant, en ce moment, car vous n’êtes nulle part ailleurs.Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par ici - maintenant - par ce moment.Pourquoi pensez-vous que votre vie est comme ça maintenant? Qu'est-ce qui est génial aujourd'hui?Être en phase avec ce qui vous éclaire, qui vous inspire et vous fait sentir bien chaque jour est un moyen rapide de créer un bonheur véritable et durable.Si vous sentez que vous êtes dans la brouillard, que vos prochaines étapes ne sont pas claires, que vous êtes déconnecté de vous-même ou que vous avez perdu votre dynamisme et votre enthousiasme malgré une vie qui rime avec succès sur le papier, sachez que vous n’êtes pas seul. »