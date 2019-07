Me Audrey Blanchet-Fortin, la nouvelle conseillère juridique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Meest la nouvelle conseillère juridique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).Barreau 2013, elle oeuvrait précédemment chez Dunton Rainville, où elle est demeurée pendant trois ans. Là-bas, elle travaillait dans le secteur des affaires municipales et du litige civil et commercial.Ses mandats au sein du cabinet l’ont amenée à représenter des organismes publics et parapublics ainsi que des entreprises du secteur privé.« Je viens d’un cabinet généraliste alors j’ai été séduite par la possibilité de travailler auprès d’avocats plus spécialisés », avait lancé à Droit-Inc en 2016, lorsqu'appelée à commenter sa nomination chez Dunton Rainville.Ancienne de l’Université de Montréal, elle possède deux baccalauréats: un en sciences économiques, et l’autre, en droit. Au fil de ses études, elle complète un stage au Cirque du Soleil.Elle a également obtenu un certificat à la China University of Political Science and Law.C’est chez Dubé Latreille qu’elle effectue son stage du Barreau. Elle demeure au sein du cabinet pendant plus d’un an, avant de se joindre à Trudeau Dufresne De Minico.