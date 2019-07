Me Fraser Bourne, du cabinet McCarthy Tétrault, pour Bell et de Nathalie Gagnon du cabinet BCF pour Groupe V.

Il s'agit de Me, du cabinet McCarthy Tétrault, pour Bell et dedu cabinet BCF pour Groupe V.Me Bourne, Barreau 2006, a déjà fourni des conseils aux courtiers dans le cadre de placements de billets à moyen terme réalisés par Bell Canada.Me Gagnon, Barreau 1998 quant à elle a notamment travaillé sur le dossier de l'acquisition par La Coop fédérée de Groupe BMR.Le gouvernement du Québec a été mis au courant, notamment puisqu'il est l'un des actionnaires de V via sa société Investissement Québec et la Caisse de dépôt. Le Fonds de solidarité FTQ détient lui aussi 15% de l'actionnariat.« À la suite de l’annonce d’aujourd’hui, Bell Média accueille une chaîne généraliste de langue française dans son portefeuille, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les téléspectateurs, les annonceurs et les créateurs de contenu au Québec», a déclaré, présidente, Bell Média, Québec.Les principaux actionnaires de V avaient déjà essayé de vendre le groupe à Bell, en 2012. La vente avait alors avorté, car ils ne s'entendaient pas sur la juste valeur de la chaîne généraliste.