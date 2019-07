Me Catherine Raîche devient coordonnatrice aux opérations football pour les Eagles de Philadelphie.

L’avocate de formation québécoisefait le saut dans la Ligue nationale de football (NFL). Les Eagles de Philadelphie ont confié le poste de coordonnatrice aux opérations football à l'ex-membre de l'état-major des Alouettes de Montréal.Avant d’être embauchée par les Alouettes, Me Raîche a débuté sa carrière juridique comme avocate chez Gascon & Associés.Elle est devenue en 2017 la première femme à porter le chapeau de directrice générale adjointe aux opérations football dans la Ligue canadienne de football (LCF).En compagnie de, désormais le directeur général adjoint du personnel des joueurs des Alouettes, elle a épaulé durant une saison l'ancien DGLe parcours de la Montréalaise de 30 ans est singulier. Les Moineaux lui avaient ouvert leurs portes en 2015 à titre de stagiaire. Puis, le prédécesseur de Reed, lui a offert un contrat l'année suivante comme coordonnatrice de l’administration football.« Catherine a travaillé très fort pour avoir cette occasion, et elle l'a fait de la bonne manière. C'était son objectif, et elle a mis les efforts pour obtenir cette chance dans la NFL. Je suis vraiment fier d'elle. Son éthique est incroyable, Catherine a toute une occasion qui s'offre à elle ici », souligne Jim Popp, directeur général des Argonauts de Toronto.Diplômée en droit à l'Université de Sherbrooke et détentrice d'une maîtrise en fiscalité, elle a quitté Montréal pour Toronto en 2018 afin de suivre Popp avec les Argonauts dans un rôle de directrice de l’administration football.Le passage de Raîche dans la Ville Reine n'a toutefois duré qu'une campagne. Elle avait accepté un nouveau défi ce printemps en tant que directrice des opérations football avec la formation de la XFL établie à Tampa Bay. L'entraîneur-chef et directeur général,, lui avait réservé une place de choix dans la direction de l'équipe floridienne.La Montréalaise, l'une des directrices de la NFL qui est responsable de la diversification du talent dans les opérations football de la ligue, a publié un message sur Twitter pour saluer le recrutement de Raîche par les Eagles.« Nous sommes incroyablement chanceux de pouvoir compter sur elle », a-t-elle écrit en prenant le soin d'ajouter le mot-clic « progrès ».Des pionnières telles que Sarah Thomas et Jennifer Welter, respectivement première arbitre à temps plein et entraîneuse dans le circuit Goodell, ont ouvert la voie à l'embauche de femmes dans des postes administratifs au football professionnel.