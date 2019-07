Mes Mary Thomson et Paule Hamelin de Gowling, Me Nick Rodrigo de Davies et Me Joey Zukran de LPC avocats.

Les consommateurs de Red Bull canadiens pourront obtenir jusqu’à 10 dollars, après un règlement à l’amiable d’une action collective.Mede LPC avocats était du côté, représentant de l’action initiée en 2016.Mede Davies et Mesetde Gowling se rangeaient chez Red Bull.Avant d’être officiel, le recours doit être entériné par un juge de la Cour supérieure du Québec. Cela devrait avoir lieu le 17 décembre prochain.On reprochait à Red Bull de nier les risques reliés à la consommation de la boisson, une fois mélangée avec de l’alcool.Le fond du règlement a été fixé à 850 000 dollars. Or, le nombre de réclamations effectuées aura un lien avec le montant reçu par chaque demandeur. Dans tous les cas, ce montant ne pourra excéder 10 dollars.« C’est un règlement juste selon les circonstances. Il est facilement accessible, et ne nécessite pas de preuve d’achat, ce qui est un avantage important pour les membres », explique Me Zukran à Droit-Inc.En ce qui concerne sa rémunération dans le cadre de ce règlement, l’avocat de LPC explique qu’il touchera un pourcentage du fonds accordé aux membres. Par contre, il ne souhaite pas commenter de chiffres pour l’instant, puisque le tribunal approuvera le tout au mois de décembre.L’entente implique également que la multinationale devra inclure sur son site un hyperlien vers une page de Santé Canada, où sont expliqués les risques reliés au mélange.Selon l’action collective, Red Bull amplifie les effets de sa boisson sur le « corps et l'esprit». La boisson énergisante se serait targuée d’« améliorer les performances », tandis que des études scientifiques suggèrent le contraire.Les adultes ayant consommé du Red Bull entre janvier 2007 et mardi dernier sont éligibles à une compensation.