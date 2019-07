Un lapin de retour en justice!

Après le coq , la lapine.Une juge entend l’appel de, et de sa maîtresse,. Celle-ci se bat pour conserver la garde de son animal, âgé de huit ans.« C’est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir passer un bel été. Un été plus relax. Quant à Maya, elle pourra se promener en paix tout l’été. Je suis heureuse », s’est réjouie la propriétaire de la lapine, en entrevue avec Le Reflet.Le dossier est lancé depuis plusieurs mois. L’Office municipal d’habitation du Chemin Larocque se mesure à Manon Berniqué.La propriétaire du lagomorphe a perdu la première manche à la cour, avant de déposer une demande d’appel, qui a été acceptée récemment.La demanderesse invoque notamment la zoothérapie pour conserver sa lapine sous son toit.Elle a obtenu un papier de l’omnipraticien, qui stipule que l’animal pouvait être considéré comme un traitement « non médicamenteux », lorsqu’appelé à témoigner.« Mon lapin me permet de mieux gérer mon anxiété et mes migraines », explique-t-elle.L’espérance de vie d’un lapin est d’environ de neuf ans. Maya, huit ans, devra attendre jusqu’à l’automne avant de voir son sort être décidé.La communauté juridique retient son souffle…