Mes Michel Boislard, Marie-Christine Valois, Sébastien Roy ainsi que la stagiaire Michèle Orr Gaucher de Fasken.

Mes Jean-Sébastien Desroches et Chantal Desjardins, Mes Pierre-Olivier Valiquette, Guillaume Synnott, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos et Sara-Catherine L. Tolszczuk de chez Lavery.

En juin dernier, le Groupe d’Alimentation MTY agrandissait son nombre de chaînes de restauration rapide, alors que l’une de ses filiales faisait l’acquisition de Yuzu Sushi.Ce sont donc 132 points de vente, dont 68 franchises de restaurants, 30 comptoirs express et 34 points de vente complémentaires en épicerie qui changent de main.Fasken représentait le Yuzu Sushi, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 40 millions en 2018.L’associé spécialisé en fusions et acquisitions,, menait la barque, dont faisaient partie Mes(fusions et acquisitions) et(propriété intellectuelle) ainsi que la stagiaireDu côté de MTY, Lavery épaulait la vice-présidente des affaires juridiques, MeL’équipe était menée par les associés MesetMeset(fusions et acquisitions) faisaient partie de l’équipe, complétée par Me(propriété intellectuelle).