Me Anna Baghramyan rejoint l’équipe de Davies !

Merejoint l’équipe de Davies.L’avocate dont la pratique est centrée sur le droit immobilier et commercial évoluait auparavant chez BCF.Elle y a représenté des clients dans le cadre de dossiers touchant à l’immobilier, dont des projets de développement, des baux, du financement d’opérations immobilières, ainsi que des ventes et achats d’immeubles commerciaux, résidentiels et à usages mixtes.Me Baghramyan a complété son Barreau en 2017 chez BCF, où elle a effectué des stages au cours des trois années précédentes.Elle possède une licence en droit civil et en common law de l’Université McGill, complétée en 2015.Au cours des dernières années, elle s’est impliquée au sein du comité Congrès et gala du Jeune Barreau de Montréal et du comité directeur de Montréal de Women in Capital Markets.Elle a aussi été auteure chez La Référence, un service des Éditions Yvon Blais.