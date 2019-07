Comment obtenir une augmentation en grand cabinet?

Votre employeur vous offre une augmentation de salaire substantielle, qui vous semble a priori impossible à refuser.Une minute! Ce n’est pas parce qu’il vous dit que vous valez un montant précis que vous ne devez pas essayer de parier sur vous-même, question de vous en mettre plein les poches.Les négociations salariales sont délicates et il est utile de contacter un recruteur expérimenté avant de tenter de renégocier avec votre cabinet actuel. Avant de commencer à tenter votre chance, consultez ce guide élaboré par Above the Law.Changer de cabinet est l’un des moyens les plus rapides et les plus efficaces afin d’augmenter votre salaire de 10 à 20%.Vous devriez tirer parti du marché pour maximiser votre salaire. Mais attention, devenir associé demeure la meilleure manière pour vous de vous assurer la meilleure paie possible.Une augmentation de salaire immédiate peut sembler alléchante, mais vous nuira à long terme si elle mine vos chances de devenir associé. Ne planifiez pas simplement vos prochains pas, concentrez-vous sur le marathon qu’est votre carrière.Approcher la direction de votre cabinet de manière intelligente et réfléchie. Si vous le faites sans faire vos recherches, elle ne reconnaîtra pas vos efforts et vous ne recevrez probablement aucune offre.De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à connaître votre valeur marchande... et elles sont gratuites! Lisez Droit-inc...Il est important d’avoir des contacts à l’extérieur de son cabinet, mais votre lieu de travail actuel peut également être une excellente ressource pour développer votre réseau.Recherchez des avocats ayant des pratiques similaires à la vôtre et vous pourrez peut-être trouver du travail supplémentaire si les besoins du client sont mieux adaptés à votre expertise.En outre, faites connaissance avec les chefs de groupe qui ont réussi et essayez de vous développer des relations avec eux. Si vous montrez constamment à la direction que vous êtes un travailleur acharné et que vous avez une présence positive au bureau, ils seront plus enclins à vous récompenser au moment opportun.N'oubliez pas que votre valeur augmente lorsque votre cabinet tire profit de votre travail. Cela peut sembler trop évident, mais de nombreux avocats sous-estiment leurs compétences ou deviennent complaisants au fil du temps.La vérité est que si vous êtes avocat et que votre salaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années, vous gagnez nettement moins que le marché. Assurez-vous que votre salaire est ajusté non seulement en fonction de l'inflation, mais également en fonction de votre valeur marchande.Vous êtes parvenu à décrocher un salaire de rêve? Génial, mais maintenant, retroussez-vous les manches.Veillez à garder votre pratique à long terme à l'esprit. Tout le monde veut un salaire élevé, mais si vous êtes viré ou si vous perdez des clients, votre valeur peut être considérablement inférieure à votre valeur marchande précédente.