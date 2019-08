David Toledano s’est joint au cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon en tant que notaire.

, 38 ans, s’est joint au cabinet voilà quelques semaines. Ses champs d’expertise sont les transactions immobilières, le droit successoral, le droit commercial et le droit des personnes.«Intégrer LRMM me permet de faire partie d'une équipe de professionnels et d'avoir plus de ressources. L'atmosphère y est aussi agréable et l'équipe chaleureuse», dit le notaire.Avant d'intégrer le cabinet LRMM, il a travaillé près de huit ans à son compte. Il a aussi été notaire et conseiller juridique chez Taschereau Gratton Blais Acoca pendant un peu plus de deux ans.Après des études en marketing à l’École de gestion John-Molson (Université Concordia) durant lesquelles il a pris part à un échange étudiant à l’University of South Australia, il a complété ses études en droit à l'Université de Montréal et a reçu son diplôme en 2007.«J'ai toujours aimé le marketing, mais j'étais aussi curieux de me lancer en droit, voir si ça pouvait m'intéresser et finalement, j'ai aimé», raconte-t-il.Il s'est ensuite inscrit à l'École du Barreau, ainsi qu'en droit notarial. «On nous explique très peu la différence durant notre bac de droit. Je voulais voir vers quelle voie je m'en allais», dit-il.Finalement, il opte pour le notariat et obtient son diplôme de droit notarial (D.D.N.) à l’Université de Sherbrooke obtenu en 2008.«Le notariat me correspond mieux, j'aime l'idée de représenter deux parties de façon impartiale, de trouver une solution aux différends», justifie-t-il.Il a obtenu le Prix du leadership exceptionnel, Fédération CJA en 2012.