Cabinets, n'oubliez pas de bien traiter les femmes!

Karen Kaplowitz, présidente de New Ellis Group.

D'un côté, les clients exigent de plus en plus qu'on leur offre la possibilité de travailler avec des équipes diversifiées. De l'autre, les cabinets bataillent fort pour attirer les talents dans leur rang.Ces deux facteurs pourraient créer un marché avantageux pour les femmes juristes, d'après, présidente de New Ellis Group, une entreprise de stratégie de développement des affaires et de coaching, qui publie un texte sur le site internet ABA Journal.Selon elle, les femmes prennent déjà de plus en plus de place au sein des cabinets d'avocats : aux États-Unis par exemple, dans les 60 plus gros cabinets du pays, 37% d'associés sont des femmes contre seulement 27% il y a cinq ans.Le pourcentage de femmes juristes dans les rangs des associés les mieux rémunérés des meilleurs cabinets est également passé de 11% en 2014 à 15% en 2019.Les femmes auraient ainsi plus d'influence que par le passé et celles qui vont le plus bénéficier de la course acharnée aux meilleurs talents seront celles qui sont les plus productives.Les femmes pourraient aussi plus facilement changer de cabinet lorsqu'elles arrivent à prouver qu'elles ne sont pas traitées sur un pied d'égalité avec leurs homologues masculins.Une enquête menée en 2018 a révélé une différence pouvant parfois aller jusqu'à 53% entre la rémunération des associés masculins et de leurs collègues féminines.Si les avocates ne savent pas si leur cabinet les traite de manière équitable, on les encourage à tester le marché en s'adressant à des recruteurs. Les femmes peuvent ainsi confirmer que leur entreprise actuelle les traite correctement et elles se sentiront plus à l'aise de rester.Elles pourraient également obtenir des données pour négocier un contrat plus équitable avec leur cabinet actuel. Etre informé donne du pouvoir, surtout dans marché très concurrentiel comme le droit.Aussi, les femmes doivent faire plus attention à leurs taux de facturation. Lorsque le comité de gestion recommande des hausses de taux annuelles, les femmes doivent être disposées à augmenter leurs taux. Les taux horaires ont un impact direct sur les options de travail futures.Les cabinets d'avocats qui ne soutiennent pas de trajectoires de carrière solides pour les femmes juristes risquent de perdre certaines de leurs avocates les plus prometteuses au profit d'autres cabinets ou même, de leurs clients. Pour le cabinet, c'est une perte considérable puisqu'il a investi dans le développement de ses collaborateurs.Par ailleurs, les cabinets d'avocats qui ne traitent pas équitablement leurs employés en fonction de leur sexe s'exposent à une défection et même, dans certains cas, à des poursuites judiciaires.