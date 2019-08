Me Laurent Vanier Levac.

Meaccède au titre d’associé d’ASAR Al Ruwayeh & Partners, un cabinet situé au Koweït.« Je suis très fier d’être promu comme associé au sein du cabinet. Je remercie mes collègues et mes clients de leur support », écrit à Droit-inc le conseiller juridique montréalais.Cela fait cinq ans que le Barreau 2005 a plié bagage de la métropole, où il évoluait au sein de Norton Rose, pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie professionnelle à plus de 10 000 kilomètres de la maison.Dans le cadre de sa pratique, il conseille des familles koweïtiennes bien nanties dans leurs acquisitions aux quatre coins du globe, en plus de conseiller les institutions financières investissant au Koweït.« Le Koweït demeure à mes yeux une juridiction avec un potentiel énorme notamment pour les entreprises canadiennes désirant faire affaire au Moyen-Orient », confirme-t-il.Me Vanier Levac a étudié la fiscalité internationale à Oxford, en plus de compléter une maîtrise en droit à Cornell. C’est à l’Université d’Ottawa qu’il complète son baccalauréat en droit.Il commence sa carrière au sein de BCF à Montréal, avant de rejoindre le cabinet Herbert Smith, à Londres.L’avocat revient ensuite à Montréal chez McCarthy Tétrault, où il travaille pendant trois ans avant d’amener sa pratique à Amsterdam, chez Clifford Chance.