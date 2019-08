Mes Martin Brunet, Stéphane Reynolds, Audrey Toupin-Couture et Marie-Claude Veilleux. Source : Site Web Cain Lamarre

Huit avocats(es), tous de chez Monty Sylvestre, ont rejoint le cabinet Cain Lamarre. Certains sont même directement devenus associés.Me, Barreau 1991 a obtenu son bac en 1990, de l'Université et devient associé chez Cain Lamarre. Il est encore aujourd'hui chargé de cours en droit du travail, droit public et administratif à l'École du Barreau du Québec, depuis 2007.«Nous avons eu la possibilité de nous joindre l'équipe de Cain Lamarre qui est bien installée et qui profite d'une très bonne réputation. Il nous ressemble au niveau de la philosophie et il est respectueux des particularités régionales. Il s'agit d'une décision réfléchie», explique l'avocat.Impliqué dans sa communauté, il a été vice-président du conseil d’administration de la Maison Jeunes-Est de Sherbrooke de 2001à 2018., Barreau 1995, devient lui aussi associé. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) à l'Université de Sherbrooke en 2010, ainsi qu'un bac en droit en 1994.Outre un passage chez Monty Sylvestre, Me Reynolds a exercé à son compte pendant quatre ans ou encore au sein du cabinet Vaillancourt Guertin de 1995 à 2000.Il revient sur l'histoire du cabinet Monty Sylvestre pour justifier son choix de rejoindre Cain Lamarre. «En 2015, Monty Coulombe s'est associé à un cabinet de notaires et au cours de l'automne 2018, nous nous sommes rendus compte que la philosophie entre les notaires et les avocats étaient différentes. On a préféré partir. On s'est posé la question de fonder un cabinet boutique, et finalement on s'est dit que Cain Lamarre était un bon cabinet régional», explique Me Reynolds.Me, Barreau 2011, a également fait le saut. Elle est rattachée au secteur du droit municipal, de l’environnement et de l’administration publique.Elle a obtenu son bac en droit en 2010, à l'Université de Sherbrooke.Avant de se joindre à Cain Lamarre, elle a travaillé au cabinet Monty Sylvestre pendant deux ans, à la Mutuelle des municipalités du Québec de 2016 à 2017 et au tout début de sa carrière, elle était avocate à la Ville de Sherbrooke pendant cinq ans.Elle a été membre du conseil d’administration de l’Association des jeunes barreaux du Québec (AJBQ) de 2012 à 2014.Me, Barreau 2008, intègre aussi les bureaux de Cain Lamarre de Sherbrooke.Elle concentre sa pratique en droit municipal, de l’environnement et de l’administration publique. Elle est consultée dans le cadre de la gestion courante des municipalités et elle collabore au quotidien avec les différents intervenants municipaux en matière d’accès à l’information, d’aménagement et d’urbanisme, d’environnement, de gestion contractuelle et de gestion municipale.Me Veilleux a obtenu son bac en droit de l'Université de Sherbrooke en 2007.Mequant à lui, Barreau 2008, exerce surtout en droit du travail et de l'emploi. Il détient un bac en droit obtenu à l'Université de Sherbrooke en 2006 et a également suivi un séminaire intensif en technique de plaidoirie, au Barreau du Québec.Me, admise au Barreau en 2018, a brillé durant ses études en représentant sa faculté lors du concours de plaidoirie pancanadien Laskin.Après un certificat en droit obtenu à l'Université de Montréal en 2013, elle a poursuivi avec un bac en droit à l'Université de Sherbrooke.Elle est présentement membre de l’Association des gestionnaires en ressources humaines de l’Estrie (AGRHE).Me, Barreau 2011, a obtenu son bac en droit en 2010, à l'Université de Sherbrooke et a également suivi un séminaire intensif en technique de plaidoirie, au Barreau du Québec.Elle est très impliquée dans sa communauté. Elle est présidente du Comité organisateur du Brunch Unies pour la SP (Société canadienne de la SP, section Estrie) et présidente de la Fondation du Collège Mont Notre-Dame depuis 2017. Elle est également membre fondatrice du comité d’affaires Entr’Elles de la Chambre de commerce de Fleurimont.Et enfin, Me, quant à lui stagiaire chez Monty Sylvestre, a intégré le cabinet Cain Lamarre à ce titre et il y est devenu avocat après son assermentation, le 19 juillet dernier.