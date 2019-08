Me Marc Leclerc est décédé le 16 juillet dernier à l’âge de 62 ans. Source : Site Web de la Coopérative funéraire des Deux Rives

Résident de Pointe-Claire, Metravaillait en fin de carrière en immigration d’affaires dans la région montréalaise. Il a passé de nombreuses années chez Jolicoeur Lacasse, avant de passer chez DS Avocats avant de choisir finalement de travailler à son compte.Il a travaillé à l’implantation de compagnies européennes au Québec, la plus célèbre étant sûrement Les 3 Brasseurs. « C'était quelqu'un d'efficace et de très discret. C'est un grand avocat qui travaillait souvent dans l'ombre », se souvient, qui a longtemps été partenaire d’affaires de Me Leclerc.« Ce qui ressort de Marc c’était sa grande écoute, son côté humain et sa disponibilité », se rappelle-t-elle.Me Leclerc aura exercé sa passion du droit jusqu’aux derniers instants. « Il ne s'est jamais plaint. Il savait qu'il était en fin de parcours et jusqu'au bout il a continué à faire des déjeuners d'affaires avec ses clients. Il a toujours gardé le sourire. »La famille recevra les condoléances des proches au Complexe funéraire des Deux-Rives, à Québec. Les témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don en son honneur à la Société canadienne du cancer.