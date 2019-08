Me Guillaume Rondeau obtient le poste de conseiller en communication claire chez Éducaloi! Source : Linkedin de Guillaume Rondeau

Metravaille chez Éducaloi depuis près de neuf ans. D’abord spécialiste en vulgarisation juridique, puis vulgarisateur juridique en chef, il obtient le poste de conseiller en communication claire.Ce changement de poste est particulier, puisque c’est Me Rondeau qui a milité auprès de l’organisation pour que ce rôle voit le jour.« On veut amener plus loin notre expertise en communication claire, au-delà de notre mission d’accès à la justice », dénote le nouveau conseiller en communication claire.Le juriste explique que l’organisation a remarqué, au cours des dernières années, que la population s’intéressait peu au droit. « Souvent, les gens ne s’informent que pour voter. »Puis, l’organisme sans but lucratif cherche à s’attaquer aux problèmes de communication qu’éprouvent les différents acteurs du monde du droit.« Lorsque les juristes communiquent, ça ne se passe pas très bien. Ils communiquent bien entre eux, mais doivent davantage adapter leur message. »Éducaloi a également créé un nouveau poste de conseillère en éducation, qui a été attribué àMe Rondeau admet qu’il a dû vendre sa salade pendant près de deux ans afin de convaincre ses patrons de le libérer de son rôle de gestionnaire, et d’ouvrir un nouveau poste d’expert en communication claire à temps plein.« C’est la réalité d’un OSBL: on ne roule pas sur l’or, justifie-t-il. Les gestionnaires m’ont d’abord demandé pourquoi je pensais qu’un salaire complet devrait être réservé à ce poste. Je pense que le monde du droit change vite, et qu’on doit y être à l’avant-garde. Question crédibilité, on devait gagner de l’expertise en communication claire. »Pour Me Rondeau, il s’agit d’un changement de rôle assez frappant. Celui qui était habitué de gérer du personnel travaillera désormais dans un rôle parapluie, dans lequel il devra aider ses collègues en matière de langage clair, et développer l’expertise de l’organisation en la matière.Barreau 2010, Me Rondeau a goûté à la pratique privée, en 2010, lors d’un stage chez Rivest Fradette Tellier.Bien qu’il ait bien aimé côtoyer « des cerveaux de qualité », l’avocat raconte que le style de vie propre à la pratique privée ne lui convenait pas.« Les responsabilités qui viennent avec la pratique privée m'attiraient moins. Je veux accorder de l’importance à ma vie personnelle. »Plus tard dans son cursus, l’avocat en herbe a complété un stage à la Commission des normes du travail, chez qui il aurait bien aimé poursuivre sa carrière. Compte tenu de compressions budgétaires, ça n'a pas été possible.« C’est une bonne chose parce qu'Éducaloi a vu un potentiel chez moi. J’ai eu un poste de responsable de contenu rapidement, et j’ai cheminé à partir de là. »Finalement, l’ancien de l’Université de Sherbrooke adore son emploi chez Éducaloi, où il ne tient que de bons mots pour ses collègues.« Les gens ici font une croix sur une carrière plus payante au privé ou dans la fonction publique. Ils ont notre mission tatouée sur le coeur: améliorer l’accès à la justice. On peut faire des choses hallucinantes avec peu de moyens », s’enthousiasme-t-il.