Comment choisir le bon cabinet? Source : Pinterest.

Vous êtes rendu à un point de votre carrière où vous avez besoin de choisir un nouveau cabinet. Vous faites une liste des choses que vous souhaitez avoir pour votre carrière: du mentorat, un bon environnement de travail, un meilleur salaire bien sûr, et la chance de monter les échelons.Il n’y a pas de job parfait, mais plusieurs offres sur la table semblent intéressantes. Voici quelques conseils formulés par Lateral Link pour vous aider à choisir le bon cabinet pour vous.Le mot se propage à la fac d’éviter tel ou tel cabinet parce que les associés sont trop raides, les horaires trop exigeants… Petit conseil: oubliez ça. Aucun travail n’est parfait, on l’a dit, mais aussi chaque expérience est différente. Soyez sceptique, sans toutefois être cynique. Tous les cabinets se renouvellent, année après année, grâce entre autres aux mouvements de personnel. Ce que vous avez entendu sur les bancs d’école n’est probablement plus la réalité d’aujourd’hui!On dirait que le moment où vous choisissez de fonder une famille est le même moment où votre carrière est la plus occupée. Les années où vous développez vos compétences, votre clientèle, que vous êtes reconnus, sont les mêmes que celles où vous rencontrez l’amour et accueillez vos enfants. Ça, ça ne changera pas, mais ce que vous pouvez faire est d’en discuter avec votre partenaire de vie pour traverser ces défis à deux et mieux gérer une transition d’emploi, par exemple.Les patrons de votre prochaine firme auront un grand impact sur le futur de votre carrière, aussi bien avoir des atomes crochus avec eux. Peut-être que vos talents seront davantage reconnus et vos compétences davantage mises en valeur dans un plus petit cabinet, même si le fric n’y coule pas à flots!La morale de l’histoire? Fiez-vous à votre instinct et méfiez-vous des sirènes qui vous vendent le cabinet « parfait »!