Transat A.T. et Groupe Mach s'affrontaient devant le Tribunal administratif des marchés financiers, jeudi, alors que le groupe immobilier tente de faire dérailler la vente du voyagiste québécois à Air Canada.L'audience découlait d'une plainte déposée cette semaine par la société mère d'Air Transat, qui demande aux autorités d'interdire à Mach d'acquérir un important bloc d'actions qui pourrait empêcher son acquisition par la plus importante compagnie aérienne au pays.e de BLG, l'avocat du groupe immobilier, a demandé au tribunal administratif de laisser les actionnaires décider, citant ce qu'il considérait comme leur droit fondamental (...) de choisir.Transat A.T. avait vivement critiqué la stratégie de Mach , qui offre 14 $ par action, soit une prime de 8 % par rapport à la proposition à 13 $ par action d'Air Canada , la qualifiant d'abusive, trompeuse et coercitive.L'avocat du voyagiste,de Fasken, a indiqué que cette proposition favorisait un faux sentiment d'incertitude et de risque afin d'inciter les actionnaires à déposer leurs actions contre leurs propres intérêts et ceux des autres actionnaires.En juin, Transat A.T. n'avait pas voulu étudier l'offre de 14 $ par action de Mach, se tournant plutôt vers la proposition de 520 millions de dollars d'Air Canada.Le groupe immobilier espère acquérir au moins 6,9 millions de catégorie B de Transat A.T. au prix de 14 $ chacune, ce qui lui coûterait 97 millions de dollars. Mach désire exercer les droits de vote rattachés à ces titres afin de voter contre l'offre d'Air Canada – qui doit recueillir l'appui d'au moins les deux tiers des actionnaires du voyagiste – le 23 août.Le tribunal devrait rendre sa décision avant la fin de la semaine.Si les actionnaires du voyagiste disent oui à l'offre d'Air Canada, celle-ci sera scrutée par les autorités réglementaires, dont Transports Canada et le Bureau de la concurrence.