Félicitations @jeanpascalchamp Tu démontres encore une fois que tu es un grand champion. Tout un ambassadeur pour le Québec et le Canada! — Karim Renno (@Reenthelawman) August 4, 2019

L’étudianteet le cabinet Davies allient leurs forces pour amasser des dons pour la fondation Mira, qui forme des chiens pour accompagner les non-voyants.D’ailleurs, Davies s’est engagé à remettre un dollar par « J’aime » que recevra la publication. Au moment d’écrire ces lignes, c’est 105 huards que devra débourser le cabinet pour la cause.La semaine dernière, le boxeurest redevenu champion du monde de la catégorie des poids mi-lourds, en défaisantL’exploit a beaucoup plu au Jeune super plaideur, MeAimeriez-vous mieux affronter Jean Pascal dans un ring ou Me Renno à la cour ?Impressionné ? Attendez une seconde, la dernière semaine nous a offert une victoire encore plus importante…L’équipe de Fortier D’Amour Goyette remporte le Tournoi de Pétanque-Marseillaise !Et oui, le cabinet a eu le meilleur sur les 15 autres formations qui s’alignaient dans ce championnat historique.Les trois membres de cette formation reçoivent un magnifique trophée - probablement - en or, orné de trois étoiles, qui les représentent à merveille.Québec annonce un financement de 2,3 millions de dollars à Juripop, afin d’aider l’organisme dans sa lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail.Me, président et fondateur de Juripop, a souligné l’événement.Plus tôt cette semaine, Droit-Inc publiait un article portant sur le nouveau départ de Me, qui quitte son poste de professeur à l’Université de Sherbrooke pour devenir assesseur au Tribunal des droits de la personne.Me, a profité de ce reportage pour honorer son papa.Le conseiller juridique de BRP qualifie son père de « visionnaire et proactif » ainsi que de « passionné et passionnant ».Quand même, c’est touchant!