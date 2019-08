Me Véronique Beaudry. Source : Site Web de PME INTER Notaires

Me Camille Rousseau. Source : Site Web de PME INTER Notaires

Mes Audrey Guillemette, Charlotte Egesborg, Jade Berthel-Peddle, Caroline Renart et Virginie Lamaute. Source : Site Web de PME INTER Notaires

Les rangs de PME INTER Notaires de Gatineau ont gonflé dans la première moitié de l’année avec l’ajout de sept notaires.Parmi ces sept professionnelles du droit, six d’entre elles ont obtenu leur licence de droit civil à l’Université d’Ottawa.La septième, Me, est diplômée en droit de l’UQAM et détentrice d’une maîtrise en droit notarial de l’Université de Sherbrooke. Elle s’est toutefois développée un lien privilégié avec la fac d’Ottawa: elle y est chargée de cour, supervisant entre autres le séminaire de médiation.Notaire depuis une dizaine d’années, d’abord avec sa partenaire Mepuis seule, Me Beaudry a décidé de faire le saut chez PME INTER pour spécialiser sa pratique. « Je voulais centrer ma pratique sur la médiation familiale et le règlement des différends. Ici, je travaille sur tout ce qui touche à la famille, avec une équipe pour me soutenir », explique-t-elle en entrevue avec Droit-inc.Combiner une pratique notariale traditionnelle et la médiation familiale devenait lourd pour la mère de trois enfants impliquée comme membre des conseils d’administration de la Maison Unis-Vers Femme et de l’Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais.« C'était rendu que je faisais du temps plein dans les deux champs. À un moment donné, il fallait faire un choix! Les implications dans la communauté sont davantage possibles en libérant ce qui était la pratique immobilière auparavant et la gestion d'un bureau que j'ai fait pendant 10 ans. »Outre Me Beaudry, PME INTER a embauché Mequi s’est jointe à l’équipe de droit immobilier du cabinet. Détentrice d’une licence en droit et d’une maîtrise en droit notarial à l’Université d’Ottawa, elle a débuté sa carrière en 2018 chez Décarie Avocats Notaires.Après un an de pratique, elle a senti que c’est chez PME INTER qu’elle pourra s’épanouir. « L'opportunité d'apprendre de plusieurs notaires différents domaines, de différentes spécialités, m’a séduite chez PME INTER. Voir le notariat dans l'optique des notaires, c'est vraiment pour moi la meilleure façon d'apprendre. »Elle siège également au conseil d’administration de la Maison Alonzo Wright, un organisme à but non lucratif qui offre des services de thérapie en relation d’aide basé sur la capacité financière des individus.« J'ai beaucoup appris avec cet organisme, essentiellement de gérer de la clientèle difficile, de gérer des situations qui pourraient être compliquées. Être maintenant sur le CA, c'est ma façon de redonner de mon temps et de mes connaissances à l'organisme. »Puis le cabinet a concrétisé l’embauche de cinq stagiaires en tant que notaires en bonne et due forme. Il s’agit de Meset. Elles ont toutes complété leur licence en droit à l’Université d’Ottawa.