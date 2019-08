Me Louis Charron. Source : LinkedIn

Le Barreau du Québec a reçu le prix Janette-Bertrand de la Fondation Émergence pour sa défense des droits des minorités sexuelles dans la profession, principalement grâce à la création du Comité LGBT en 2015.Ce comité, sous l’égide de Me, Ad. E., compile des données sur la présence de personnes LGBT parmi ses membres, pour mieux cerner les enjeux relatifs à la discrimination dont ces derniers pourraient être victimes. Le Barreau pose une question facultative d’auto-identification à ses membres lors de leur inscription annuelle. Et, pour la première fois en 2019, un troisième choix de réponse à la question sur le sexe a été ajouté, les répondants ayant la possibilité d’indiquer « sexe X », « non-binaire » ou « autre ».« Ces informations nous aideront à mieux documenter la situation par rapport à l’intégration en emploi, ce qui nous aidera à cibler davantage notre action », précise par voie de communiqué Me Charron.Le Comité LGBT s’intéresse également aux enjeux législatifs en matière de discrimination basée sur l’orientation ou l’identité sexuelle afin de faire respecter la réalité des personnes LGBT dans les projets de loi, puis transmet ces informations aux membres de la profession, via des guides mis à la disposition par le Barreau.