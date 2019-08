Travailler mieux pour travailler plus Source : Site Freepik

Travailler tard ne signifie pas toujours de rester au bureau jusqu’aux petites heures. Voici les astuces du blogue Lawyers on Demand pour diminuer les heures… tout en bossant davantage, et en ayant un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.De plus en plus de voix s’élèvent contre les heures travaillées en sus des heures normales de bureau. En fait, rester tard au bureau signale une gestion du temps particulièrement déficiente, en plus d’une lacune dans la productivité. La solution ? Faites la grève des réunions inutiles et, surtout, accomplissez toutes les petites tâches faciles et rapidement terminées le plus tôt possible, au lieu de les garder pour la fin… et de les accumuler.Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez rester tard au bureau ? Est-ce par habitude, ou encore parce que c’est ce à quoi on s’attend de vous ? À moins qu’il n’y ait un impératif commercial ? Identifier les raisons qui vous poussent à accumuler les heures supplémentaires vous permettra de comprendre pourquoi vous avez besoin d’un peu plus de repos.Passer du temps sur un dossier ne veut pas dire que l’impact sera augmenté d’autant, tant s’en faut. En fait, la fatigue des longues heures peut réduire la qualité du produit fini. C’est pourquoi, avant d’entamer un deuxième quart de travail, il faut toujours évaluer la fatigue que cela occasionnera, et surtout si l’effort fera une différence pour vos collègues ou votre organisation.Il est pratiquement impossible de récupérer le sommeil perdu. Par contre, on peut engranger les heures de répit : dormir jusqu’à plus soif dans les jours précédents un important effort peut vous permettre d’être d’attaque pour le défi qui s’en vient. S’il faut donc travailler tard, faites de longues nuit à l’avance pour être fin prêt.Dans la rubrique « faites plus avec moins », prioriser ses tâches, planifier sa journée et l’heure de son départ, réduire les pertes de temps, voire prendre le téléphone plutôt que de rédiger un courriel (une perte de temps s’il en est une, surtout comparé à ce que vous accomplissez avec une conversation), voilà autant de façons de couper dans le gras inutile d’une journée de travail.