Me Léa Couture-Thériault Source: LinkedIn

Après près de trois ans de pratique, Mebouge. Ayant développé son expertise dans le volet copropriétés du litige immobilier, elle souhaite maintenant bénéficier de l’équipe de De Grandpré Chait pour continuer de progresser.« Je suis très heureuse de les rejoindre en amenant ma niche en copropriété », dit-elle, enjouée, en entrevue avec Droit-inc.La Barreau 2015 avait débuté sa carrière chez Mitchell Gattuso à la fin de ses études. Mais son expertise, c’est chez Fiset Légal qu’elle a eu la chance de la bâtir au cours des (presque) trois dernières années.Pour y arriver, il n’y a pas de recette miracle. « C'est d'un dossier à l'autre, en faisant la recherche et en me tenant à jour que je me suis spécialisée. »Maintenant solide dans son domaine, elle compte à son actif la dispense d’une formation sur les changements au Code civil concernant l'assurance en copropriété à des gestionnaires d'immeubles, qu’elle a ensuite également donné à l’Université McGill pour le lancement du Certificat en gestion d'immeubles résidentiels.« C'est une spécialité qui prend du temps à connaître de fond en comble. Je crois que c'est un atout que je vais apporter à l'équipe. » De son côté, elle note que le cabinet montréalais possède un nombre important de clients avec des dossiers d’envergure: une source de motivation pour la juriste.Espérons que le « bail » entre la juriste et son nouveau cabinet se poursuivra pendant de longues années!