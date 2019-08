Jean-François Labrie. Source : Radio-Canada

Mene s’est pas fait prier pour dénoncer la manière dont la crédibilité de son client a été mise en doute.L’avocat de Brunet & Brunet représente, un révérend coupable de neuf chefs d’accusation concernant sa pratique illégale de la médecine.Le membre du clergé a diagnostiqué des maladies sur des personnes, en plus de déterminer des traitements médicaux, malgré le fait qu’il ne possède aucune formation en médecine.Le guérisseur voyait entre 80 et 130 personnes par semaine dans son bureau, auxquelles il suggérait un don volontaire de 80 dollars, précise La Tribune.Sans préciser s’il portera la cause de son client en appel, Me Brunet a assuré au quotidien son désaccord avec la manière dont la crédibilité de son client a été remise en question.Aux yeux du Barreau 1974, l’ensemble des prémisses du jugeétaient fondées sur l’absence de crédibilité présumée de son client.« À mon avis, il n’y a pas lieu de parler d’une absence de crédibilité de l’ampleur de celle décrite par le juge dans sa décision. Je respecte et le juge, et sa décision, mais je n’ai aucune obligation d’être d’accord », a-t-il commenté.Le juriste s’est néanmoins dit satisfait de voir seulement 9 chefs d’accusation retenus sur un total de 21. En effet, le révérend a notamment été acquitté d’avoir prétendu d’être autorisé à exercer la médecine.Maintenant, l’avocat se penchera davantage sur la décision rendue afin de décider si son client s’en remettra à la Cour d’appel.« Par contre, la difficulté, c’est que la Cour d’appel est toujours résistante à se prononcer sur des décisions qui sont basées sur la crédibilité, a confié le juriste à la Tribune. Ce n’est pas par hasard que la crédibilité apparaît aussi évidente dans la décision du juge. »Pour lui, il était évident que son client devait être acquitté d’avoir prétendu d’être autorisé d’avoir pratiqué la médecine. « Il n’y a aucune preuve », commente-t-il.Finalement, l’avocat croit que les pratiques du même type que celles de son client seront prochainement encadrées par un ordre, et que des accusations du genre n’existeront plus sous peu.« Les médecins adorent penser qu’ils ont le monopole de la guérison et de la santé, et ils ne l’ont pas. J’en ai défendu beaucoup de gens. J’en ai, des témoignages de gens incroyables qui avaient atteint la fin de ce que la médecine pouvait leur apporter, et c’est ce qui s’est produit ensuite qui leur a apporté davantage », assure-t-il.