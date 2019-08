Mes Laurie Lacasse, Philippe Bélisle et Marie Dupuis. Source : Site Web de Langlois avocats

Le cabinet montréalais Langlois ajoute trois nouveaux talents à son équipe de Montréal.Tout d’abord, Mese joint au groupe de droit des assurances. Sa pratique se concentre sur les questions de gouvernance, de stratégie, de gestion de crise, d’éthique et de déontologie.Arrivée de chez Norton Rose Fulbright, où elle a passé près de cinq ans, la Barreau 2013 a effectué un court passage chez Gowlings au début de sa carrière d’avocate. Auparavant, elle a agi à titre de conseillère politique auprès du bureau du ministre des Affaires autochtones et du Nord.Me, CRHA, est quant à lui spécialisé dans le droit du travail. Il s’intéresse autant aux rapports individuels qu’aux rapports collectifs dans sa pratique. Le Barreau 2010 sera responsable de la rédaction de précédents, de partage de l’information, des publications ainsi que de l’élaboration d’outils facilitant la pratique des avocats pour ce groupe de travail.Me Bélisle a oeuvré pendant près de 10 ans chez Norton Rose Fulbright. Il était également en droit du droit dans la gestion du savoir.Finalement, Merejoint sa collègue Marie Dupuis en droit des assurances. Elle s’est spécialisée en responsabilité professionnelle, en responsabilité du fabricant et en droit de la construction.Tout droit arrivée de chez Clyde & Co. où elle a passé les trois dernières années, la Barreau 2015 avait débuté sa carrière chez Donati Maisonneuve.