Joueur des Maple Leafs de Toronto, Cody Ceci. Source : HockeyDB

Bruce Engel, soit avocat au sein d’Engel & Associates. Source : Site d'Engel & Associates

Une poursuite de plus de huit millions de dollars vise le joueur des Maple Leafs de Toronto,, une Ottavienne victime d’une grave brûlure lors d’une soirée chez le défenseur, lui réclame ce montant en dommages et intérêts.Bien que son père,, soit avocat au sein d’Engel & Associates, la demanderesse fait appel au cabinet Howard Yegendorf & Associate pour sa requête.L’accident remonte au 9 mai 2018, dans la cour arrière de Cody Ceci à Stittsville.la conjointe de Ceci, également visée par la poursuite, aurait accidentellement brûlé son invitée avec un brûleur à éthanol liquide. Hana Engel aurait été « immédiatement engloutie de flammes », mentionne la requête obtenue par The Ottawa Citizen.L’action civile déposée le 23 juillet dernier dénonce que Jamie Thompson n’aurait pas « vérifié si le brûleur était refroidi et / ou complètement éteint » avant d’y injecter de l’éthanol, ce qui en a fait jaillir des flammes. Le réflexe de Mme Thompson aurait été d’ « immédiatement jeter la bouteille en feu en direction de Hana. »« Les vêtements de Hana ont pris feu et elle a immédiatement été engloutie par les flammes », est-il écrit dans la requête selon The Ottawa Citizen.Après l’accident, Hana Engel aurait été plongée dans le coma pendant trois semaines, en plus de subir 18 heures de chirurgie de greffes de peau.Les brûlures de deuxième et troisième degré qu’elle a subies, en plus de cicatrices, couvrent 35% de son corps, de la tête aux pieds. Plusieurs de ces cicatrices seraient douloureuses et permanentes selon la requête.Outre l’ancien joueur des Sénateurs d’Ottawa et sa conjointe, Clair de Lune Products, fabricant du foyer à l'éthanol de table, est également visé par la poursuite. La requête allègue qu’après l’accident, Clair de Lune a cessé de vendre le foyer à l’éthanol de table.Hana Engel réclame 500 000 dollars pour «souffrances, perte d’agrément et de jouissance de la vie», 300 000 dollars de dommages-intérêts supplémentaires « pour perte de capacité », et 6 millions de dollars pour «perte de revenus, perte d’avantage concurrentiel dans marché, et perte d'opportunités économiques ».Son conjoint,réclame également 200 000 dollars en dommages et intérêts pour « perte de soins, conseils et accompagnement » ainsi que 500 000 dollars pour compenser des « soins infirmiers, autres services et pertes de revenus ».L’ancien coéquipier de Ceci chez les 67’s lui réclame également 200 000 dollars pour le « choc nerveux » que l’événement lui a causé.Les parents d’Hana Engel,et, réclament également 700 000 dollars en dommages-intérêts pour compenser des soins infirmiers, tout comme son frère et sa soeur,et, qui réclament 200 000 dollars.