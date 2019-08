Juristes, à la course! Source : Juri Course

Me Pierre Bilodeau. Source : Photo de courtoisie

500 participants et bénévoles sont attendus cette année. Source : Juri Course

Avocats: à vos espadrilles , prêts, courez! La troisième édition de la Juri Course aura lieu le 7 septembre prochain sur le mont Royal, à Montréal.Depuis 2017, l’événement ne cesse de gagner en popularité auprès de la communauté juridique de la métropole. Pour la première édition, on comptait 188 participants qui ont amassé 5000 $ en dons. L’année dernière, le nombre de participants a presque doublé pour atteindre 315. Encore plus impressionnant, les dons ont triplé pour atteindre 15 000 $.Les organisateurs, forts de leur succès, visent maintenant à accueillir 500 participants et bénévoles. Les profits seront entièrement remis à Justice Pro Bono, pour que l’organisme poursuive sa mission de fournir expertise et temps aux individus et aux organismes communautaires n’ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.« Nous conseillons grandement aux participants potentiels de s’inscrire dès maintenant s’ils veulent sécuriser leur place. Nous avons déjà beaucoup d’avance sur les inscriptions comparativement à pareille date l’année dernière! », se réjouit le directeur principal du Centre de Recherches et d’Analyses sur les Corporations, Me, impliqué dans l’organisation de l’événement.La Juri Course propose un 5 et un 10 km course, un 5 km de marche, ainsi qu’un 1 km familial. « Nous constatons que les bureaux juridiques utilisent de plus en plus la Juri Course pour en faire un événement de “team building”. Alors que nous avions 40 partenaires et commanditaires l’an dernier, l’intérêt pour notre événement ne cesse d’augmenter et nous sommes en voie d’atteindre de nouveaux sommets. »La Juri Course s’adresse aux artisans de tous les métiers du monde juridique: parajuristes, notaires, avocats, huissiers, adjoints juridiques, étudiants en droit ou autres. Pour vous inscrire, visitez le www.juricourse.com . Pour commanditer l’événement ou être bénévole, écrivez à info@juricourse.ca