Me Vincent Chiara, président du Groupe Mach, fustige Transat, Source : Site Web du Groupe Mach

Meen veut aux administrateurs de Transat. Il estime que ceux-ci se sont tournés vers Air Canada trop rapidement.« Les actionnaires auraient pu perdre, à cause de l’attitude du conseil d’administration, 200 millions $ », a-t-il lancé le président du Groupe Match à TVA.Celui-ci estime avoir joué un rôle dans la bonification de l’offre d’Air Canada dans l’acquisition de Transat. À ses yeux, la pression qu’il aurait appliquée en essayant de bloquer la transaction aurait fait monter les enchères.« On aurait eu facilement assez d’appuis des actionnaires, le 23 août prochain, pour faire annuler l’offre initiale d’Air Canada. Les administrateurs de Transat devront rendre des comptes aux actionnaires », a déclaré le Barreau 1985.À savoir s’il allait revenir à la charge avec une nouvelle offre, Me Chiara est demeuré évasif.« En ce moment, on n’est pas prêts à prendre une décision. C’est sûr que le prix commence à être élevé », confie-t-il à TVA.Rappelons que lundi dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers a refusé au Groupe Mach le droit d’acheter un bloc de 6,9 millions d’actions de Transat.Avec cette acquisition, le Groupe Mach souhaitait obtenir le vote de 20% des actionnaires, et ainsi mettre des bâtons dans les roues d’Air Canada.