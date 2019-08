Me Pierre Paquet. Source : Site Web de Miller Thomson

Mes’est éteint vendredi dernier des suites d’une tumeur au cerveau diagnostiquée à la fin juin.Associé directeur du bureau montréalais depuis 2017, le Barreau 1981 était considéré comme un acteur clé de la fusion entre Pouliot Mercure et Miller Thomson en 2005 avec Me« C'était un leader né. C'était un meneur de tous les moments. Il a été un mentor exceptionnel pour plusieurs, dont moi. Il avait le respect de tout le bureau », assure Me, confrère de longue date chez Miller Thomson.« Il avait une passion, un amour et une fierté de Miller Thomson. C'était un passionné de la pratique du droit. C'était un avocat chevronné qui a plaidé de grandes causes à tous les niveaux de la cour. »Me Paquet a également bien préparé sa relève au bureau de Montréal de Miller Thomson, assure Me Blouin. « Pierre a réussi, par sa vision, à créer une équipe ici de meneurs. Nous sommes un groupe d'associés très proches. Grâce à lui, nous avons un bureau avec un fort partenariat. »Sur le site de Miller Thomson, le cabinet a tenu à lui rendre hommage.« Tout au long de sa vie, Pierre s’est démarqué par sa recherche de l’excellence, sa curiosité d’esprit, sa combativité et sa ténacité. Avocat plaidant exceptionnel, on reconnaissait non seulement son dévouement, mais aussi et surtout sa détermination à trouver une solution stratégique simple aux problématiques complexes qui lui étaient soumises. Comme chef de file de notre cabinet, il préconisait la même approche bien circonscrite, équilibrée et pragmatique. Son apport inestimable à sa profession, à son cabinet et à la communauté des affaires montréalaise aura permis à Miller Thomson de faire sa marque dans le marché au Québec.»Ami depuis une trentaine d’années de Me Paquet, l’associé de Langlois Meavait dîné avec lui récemment, peu avant le diagnostic. « Je lui avais demandé s'il pensait à la retraite. Il m'avait répondu: "non, il n'en est pas question! J'aime tellement mon travail, j'adore ça! Je ne pense pas du tout à la retraite." », confie-t-il.Il se rappelle de Pierre comme d’un avocat « extrêmement dynamique » et « intense ». « C'est quelqu'un qui y allait à fond de train dans ses dossiers, mais gagne ou perd, jamais on sentait la moindre rancune ou amertume. C'était littéralement un très bon gars. »Ayant eu à interagir avec Me Paquet dans une affaire l’an dernier, Me, associé chez BCF, a soutenu qu’il s’agissait d’un avocat « affable et généreux ».« Pour moi, il incarnait le service. C'est un individu avec de belles qualités, mais était surtout très modeste. Il était toujours à la recherche d'une façon d'aider, de répondre aux besoins des autres. Comme associé-directeur, c'est une qualité remarquable. »« Pierre était un homme d’exception à tous égards. Le Barreau perd un membre important. Nos pensées accompagnent les membres de la famille de Pierre, ses amis ainsi que ses associés chez Miller Thomson », témoigne Me, Ad. E., de chez LCM.Son engagement est allé bien au-delà de ses clients et de son équipe chez Miller Thomson. Il était depuis 1993 un des administrateurs de La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et, depuis 1996, il était membre du comité exécutif de l’hôpital.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Neuro , l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal.