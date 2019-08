Me Pierre D. Saint-Aubin a récemment changé de cabinet. Source : Site Web de Dentons

Me Pierre D. Saint-Aubin a récemment changé de cabinet. Associé chez BCF, il rejoint Dentons à titre d’associé au sein du groupe de droit des sociétés.Le Barreau 1991 s’est spécialisé en fusions et acquisitions, restructurations d’entreprises, planification fiscale et successorale et en transfert d'entreprises familiales au cours de sa longue carrière.« Ayant conseillé plusieurs PME et grandes entreprises dans le cadre de fusions et acquisitions, Pierre comprend parfaitement les défis uniques auxquels font face les entrepreneurs », estime l’associé directeur de Dentons, Me Claude Morency.Titulaire d'un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat en science politique et administration publique de l'Université d'Ottawa, il a également fait des études supérieures dans le programme de maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke.