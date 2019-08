Des avocats ont été dérangés au travail par un comportement, disons, inapproprié… Source : FreePix

Imaginez le scénario: vous êtes dans votre bureau, au 10e étage d’une tour du centre-ville, et vous essayez de vous concentrer pour ne pas faire d’erreurs dans votre préparation de dossier pour présenter à la cour… quand tout à coup vous levez les yeux et vous voyez dans la tour voisine un couple en plein ébat.Non, vous ne rêvez pas, c’est bien réel que vous vous dites après vous être pincé. Il y a véritablement des jambes qui se croisent et de rapides allées et venues entre deux personnes qui ont omis (ou pas) de fermer les stores.Et bien un scénario similaire est arrivé pour vrai à des employés du cabinet Covington & Burling de Washington, selon ce que rapporte Above the Law.Le site web a obtenu une copie d’un courriel envoyé à tous les résidents du complexe The Apartments at CityCenter leur rappelant de fermer leurs stores ou leurs rideaux avant de procéder à des activités pour adultes majeurs et vaccinés.« S'il vous plaît, soyez consciencieux lorsque vous ouvrez les stores de votre appartement. Des immeubles environnants, tels que Covington, Conrad et d’autres immeubles de bureaux, ont indiqué avoir été témoins de rencontres inconfortables et qui sont inappropriées. Si vous avez des questions ou des inquiétudes à ce sujet, n'hésitez pas à contacter la réception », écrit The Apartments at CityCenter.Vous pouvez maintenant ajouter l’exhibitionnisme des voisins aux difficultés à faire face dans les grands cabinets...