Jocelyne Tremblay, directrice actuelle de l’École du Barreau. Source : Photo d'archive

L’hiver dernier, Droit-inc relatait que l’École entendait prendre un tournant dans ses méthodes d’enseignement avec une formation davantage ancrée dans la pratique.« Pour le futur, l’objectif en 2020 est d’arriver à une école sans papier, tournée vers le numérique. L’école se doit d’être continuellement au goût du jour, car les exigences, le droit changent et elle se doit de suivre ces évolutions. On travaille d’ailleurs en collaboration avec les universités sur ce sujet », nous expliquait la directriceÀ ce jour cependant, peu d’information percole quant aux avancées faites par l’École et le Barreau sur la question.Ainsi, le rapport d’étape du projet « Réforme de programme de l'École du Barreau », soumis au CA en octobre 2018, est « un document de travail qui n’est pas rendu public à ce stade-ci puisqu’il n’est pas approuvé par le CA », explique la porte-parole du BarreauEn outre, les États financiers de l’École au 31 mai 2019 ne seront disponibles qu’en septembre, date à laquelle le CA doit les approuver.Cependant, des dépenses de 707 000 dollars, puisées à même les surplus réservés de l’École du Barreau pour les fins spécifiques de la Réforme, ont déjà été engagées pour les deux précédents exercices financiers. Ainsi, 319 983 dollars ont été dépensés au 31 mai 2017, et 388 814 au 31 mai 2018.Parmi les mesures mises en chantier dans le cadre de cette réforme, on relate la « conception de formations en ligne puisque dans le cadre du nouveau programme, les cours préparatoires seront offerts en ligne. Cela représente plus de 75 jours de cours » poursuit Hélène Bisson.Cette dernière rapporte en outre que les dépenses occasionnées jusqu’à présent représentent les « honoraires professionnels pour les services d’une experte en mesure et évaluation, les frais de tournage des formations en ligne, des rencontres, discussions et lac-à-l’épaule avec les parties prenantes telles professeurs, étudiants, doyen, etc. ».Puis, on doit ajouter à ces dépenses la préparation et la rédaction de la nouvelle évaluation diagnostique, les honoraires professionnels « pour les services d’un expert pédagogue et d’un conseiller en orientation », une plateforme de gestion des apprentissages, ainsi que tous les frais divers occasionnés par ces diverses mesures.On a également installé le réseau sans-fil dans tous les locaux des quatre centres de formation.« Selon toute vraisemblance, nous estimons que le projet serait complété au cours de l’année financière 2020-2021 », conclut Hélène Bisson.En extrapolant les sommes déjà engagées dans le projet et les échéanciers connus, la réforme pourrait un peu plus de 1,5 million de dollars, et ses premiers étudiants s’enrôleront à l’automne 2021.