Éducaloi déménage. Source : LinkedIn d'Éducaloi

New teacher leaves Quebec for British Columbia over Bill 21

Merci à votre bibliothécaire qui a remué mer et monde pour dénicher un document que je n'arrivais pas à trouver.





Un grand merci à @tamaradavismtl pour sa visite @DrCiviluOttawa ce matin! Ce fut un immense plaisir de vous rencontrer et d'entendre parler des nombreux projets de @fondation_bqc qui fournit un appui précieux à nos chercheurs depuis plus de 40 ans!

Félicitations aux nouvelles diplômées de notre programme de maîtrise en droit notarial et à notre professeure à temps partiel Me Beaudry @drciviluOttawa! 7 nouvelles notaires d'un seul coup!

Mes’est sentie un brin philosophique cette semaine!Ceux qui n’ont jamais rien fait ont l’air parfaits! Alors, c’est normal d’avoir quelques erreurs sur sa feuille de route lorsqu’on mise sur beaucoup d’expérience.Chaud devant!Éducaloi déménage. Et pour l’occasion, toute l’équipe met la main à la pâteL’équipe fera son entrée dans ses nouveaux bureaux le 4 novembre prochain. D’ici là, on ne sait pas où elle sera située.Mystère...Men’a jamais caché sa position concernant la loi 21, en discutant même sur le plateau de Tout le monde en parle.Cette fois-ci, il partage l’histoire d’une enseignante qui quitte le Québec pour s’établir en Colombie-Britannique. Mais bien sur, tout le monde sait que c’est Geneviève Grey, la fille de Julius qui gère son compte...Me, avocat chez Option Consommateurs, a tenu à souligner l’excellent service du Courtier en information juridique des membres du Barreau du Québec et de la magistrature.Pas facile trouver un document!La doyenne de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Mea reçu la visite de Me, chef de la direction de la Fondation du Barreau du Québec.L’histoire ne dit pas si la Fondation supportera beaucoup de projet de l’Université lors des prochaines années…En prime, Me Sylvestre a partagé un article de Droit-Inc pour souligner l’embauche de Mechez PME INTERMe Beaudry est également chargée de cours à l’Université d’Ottawa.