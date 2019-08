Me Sébastien Delisle décide de joindre l'entreprise familiale. Source : LinkedIn de Sébastien Delisle

Est-ce à dire quetrouvait qu’il ne « montait » pas les échelons assez rapidement en droit? « Chez BCF, tout était possible pour moi. Ma carrière a bien monté! », rigole-t-il au bout du fil avec Droit-inc.Il avoue avoir toujours eu la bosse des affaires, même que c’est le côté business du droit qui l’attirait dans le domaine. « En litige de construction, je naviguais dans la dynamique des sous-traitants, des entrepreneurs généraux, des contrats publics... Maintenant, dans l'entreprise Ascenseurs Vertec, je me charge de tout ce qui est le moindrement juridique. »Le Barreau 2014 explique que sa pratique lui a permis de voir différents modèles d’entreprises, dans les petites et les grandes sociétés, et comparer ce qui fonctionne bien et moins bien. Il amène donc ce bagage au développement l’entreprise familiale, dont il prendra les rênes en temps et lieu.Et son père n’a pas eu à lui tordre un bras pour lui faire abandonner sa pratique. « Il ne m'a pas couru après, j'ai dit oui assez vite! J'entrevoyais me lancer en affaires éventuellement, donc c'était pour moi un choix naturel. »Me Delisle a toutefois gardé un bon lien avec son ancien cabinet. Il y demeure consultant pour assurer une bonne transition de ses dossiers et fournir ses conseils à la relève.Pense-t-il un jour retourner à la pratique pure du droit? « Dans 10 ans, je me vois encore dans Ascenseurs Vertec à 100 milles à l'heure! Je me vois toujours en train de construire la plus grande entreprise d'ascenseurs québécoise. »On espère que l’ascenseur l’amènera jusqu’au septième ciel!