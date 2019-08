Voyage en partenariat avec Avocats Sans Frontières. Source : Page Facebook d'Éducaloi

Mes Dominique Boutin et Pénélope Roussel. Source : Site Web d'Éducaloi

Les Haïtiens ont de très bonnes connaissances en matière de communication claire. Source : Page Facebook d'Éducaloi

Le temps d’une semaine, deux juristes sont allées à Haïti afin d'accomplir une mission bien spéciale. Source : Page Facebook d'Éducaloi

Dans le cadre d’un partenariat avec Avocats Sans Frontières (ASF), deux vulgarisatrices juridiques d’Éducaloi, Meset, sont débarquées à Port-au-Prince, en Haïti, pour une semaine.Leur objectif? Partager l’expérience d’Éducaloi en matière de communication claire et efficace en droit avec les organismes du pays.« On allait à leur rencontre pour voir ce qu’elles font là-bas, comprendre comment on peut les appuyer dans leur travail », explique avec grand enthousiasme Me Roussel.Celle-ci n’en était pas à son premier rodéo, puisqu’elle avait déjà fait des voyages en tant que conseillère juridique volontaire chez Éducaloi. Par contre, il s’agissait d’une première mission à l’international pour Me Boutin.« Nous avons été très bien encadrées! C’était magnifique, les gens là-bas étaient hyper organisés et curieux. On a eu la chance d’avoir des échanges enrichissants », assure Me Boutin.Ajoutez à cela le fait que les deux juristes ont « très très bien mangé», et vous constaterez que ce périple était une réelle réussite.Outre l’accueil chaleureux et les excellentes spécialités locales auxquelles elles ont eu droit, les deux vulgarisatrices étaient ravies de constater les connaissances des Haïtiens en matière de communication claire.« En général, c’était très bien. Bien entendu, pour certaines personnes, les concepts de communication claire sont nouveaux, alors les rendre accessibles nécessite du temps et des ressources », convient Me Boutin.D’autant plus que trois organismes du pays caribéen avaient pris part à l’événement Clarity à Montréal, axé sur l’importance du langage clair en droit.Sur place, Droit-inc avait d’ailleurs discuté avec, directeur de promotion des droits humains l’Office de la protection du citoyen de l'Haïti.« Ces organisations ont depuis amélioré leurs communications avec le public, indique Me Boutin. Elles constatent que des liens peuvent être faits entre la communication et le droit, que ce ne sont pas deux vases clos. »Donc, comme avec Clarity, les deux juristes ont espoir que leur intervention aura un « impact à long terme » sur les organismes rencontrés en Haïti.« On a eu des retours très positifs sur nos interventions. C’était vraiment une expérience enrichissante », conclut Me Boutin.