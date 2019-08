Jeff Wolf, consultant en management et en leadership. Source : LinkedIn de Jeff Wolf

Avec un marché de l’emploi hyper concurrentiel, il est ardu de conserver ses meilleurs talents. Ces top plaideurs n’hésitent pas trop longtemps s’ils sont insatisfaits de leur environnement de travail, ils vont voir ailleurs.Et ce n’est pas qu’une question d’argent! Les meilleurs cabinets voient la rétention des employés comme un avantage compétitif et travaillent forts pour conserver leurs meilleurs talents.Voici quelques trucs que vos leaders de cabinet peuvent appliquer pour remédier à la situation, selon, consultant en management et en leadership.Investissez dans vos avocats performants en fournissant des opportunités d’apprentissage et de développement. Cela peut se traduire par du coaching et des formations pour qu’ils apprennent de nouvelles habiletés et développent de nouvelles idées. Ensuite, mettez en place un cheminement de carrière avec des opportunités de croissance et d'avancement.La rétention des employés s’articule d’abord avec une bonne culture d’entreprise. Si vous souhaitez conserver vos meilleurs talents, vous devez créer une culture inspirante et énergisante où ils peuvent s’épanouir. Votre cabinet doit avoir des valeurs communes, de l’ouverture, et de l’honnêteté. Vos meilleurs avocats seront alors en confiance pour faire entendre leurs opinions et de partager leurs idées.Encouragez vos avocats à aspirer à de grandes choses et ensuite récompensez leurs succès. Les avocats performants de haut calibre recherchent le défi, le travail intéressant, et peuvent faire la différence dans des dossiers clés. Les leaders doivent reconnaître que tout le monde n’est pas motivé de la même manière et prendre le temps de découvrir ce qui allume chaque personne. Identifiez ces motivateurs, puis travaillez avec votre équipe pour atteindre des résultats extraordinaires.Louangez et reconnaissez les accomplissements individuels continuellement. Faites en sorte que vos employés se sentent bien par rapport à eux-mêmes et leurs accomplissements. Soyez accessible, à l’écoute de leurs suggestions et de leurs idées, et gardez-les informés de tout ce qui les concerne et les touche.Assurez-vous de les placer dans les bons postes. Trop souvent des gens sont affectés à des tâches pour lesquelles ils ne correspondent pas. Un certain travail peut ne pas être assez stimulant ou certains individus n’ont peut-être pas les bonnes compétences pour un poste.Chaque leader doit être responsable de la rétention du personnel compétent. Si vous voyez une tendance à la rotation de personnel sous un associé, les voyants rouges devraient s’allumer. Les avocats de talent ne tolèreront pas des leaders inefficaces.Gardez l’oeil ouvert continuellement pour identifier les signes d’insatisfaction. Poser des questions ouvertes dans des rencontres individuelles et recevoir de la rétroaction sont des façons géniales pour voir si les besoins des employés sont comblés. Vous pourriez poser des questions du genre « si le cabinet pouvait arrêter de faire une chose, ce serait quoi? », « qu’est-ce qui est stimulant par rapport à votre travail? », « qu’est-ce qui vous motive à travailler plus fort? ».Si vous n’avez pas de programme de mentorat ou de développement de leadership, mettez-en un en place avant qu’il ne soit trop tard et que vous perdiez vos top avocats!