L'équipe d'Arruda Teixeira. Source : Photo de courtoisie

Me Armenia Teixeira. Source : Photo de courtoisie

Me Claudia Arruda. Source : Photo de courtoisie

Me Winnie Fankap. Source : Photo de courtoisie

Me Alexandra Gaina. Source : Photo de courtoisie

Désireuses d’amener leur pratique à un autre niveau, Mesetunissent leurs forces afin de lancer le cabinet Arruda Teixeira, situé au centre-ville de Montréal.« Nos pratiques sont compatibles, mais nos personnalités le sont plus encore. Nous fusionnons très bien ensemble », se réjouit Me Arruda à Droit-Inc.Avant de se lier professionnellement à Me Teixeira, l’avocate tenait sa pratique à Laval.Alors que le bail de son bureau prenait fin, elle cherche une manière d’amener sa carrière à un autre niveau, de la faire grandir. C’est à ce moment qu’est venu l’appel de son amie, Me Teixeira, qui lui propose de créer un nouveau cabinet en sa compagnie.« J’ai tout de suite pensé à elle. On a la même façon de percevoir notre devoir légal face aux clients », affirme sans détour Me Teixeira.Celle-ci possède alors un cabinet avec deux partenaires, Meset. En désaccord avec l’avenir de leur pratique, les trois associées décident de se séparer.« On n’avait pas la même vision pour le futur. Moi, je n’étais pas prête à réduire la taille de ma pratique: je voulais connaître une croissance », résume Me Teixeira.Épaulées des avocateset, les deux juristes ont donc lancé Arruda Teixeira, un cabinet qui ne manque pas d'ambitions.Peu de temps après leurs débuts, les deux associées qui pratiquent le litige civil et le droit de la famille souhaitent étendre leur pratique du droit à d’autres domaines, et augmenter leur carnet de clients, déjà bien rempli.Comment comptent-elles s’y prendre? Par un service personnalisé.« J’ai eu l’opportunité de travailler avec d’autres juristes, qui voyaient les dossiers les uns comme les autres. Pour eux, la pratique devenait une routine, raconte Me Arruda. Ici, on est toujours humain, toujours à l’écoute des besoins de nos clients. »À ce sujet, Me Teixeira ne peut qu'acquiescer. En fait, la complicité entre les deux juristes est palpable au bout du fil, au point où on peut les entendre se consulter à voix basse avant d’offrir des réponses à Droit-Inc.Ce n’est pas rien pour deux associées, qui pourtant, n’avaient jamais pratiqué ensemble.« Notre association est un cadeau du destin, estime Me Teixeira. Même si je ne la connaissais pas au niveau professionnel, je savais que nos styles de pratique seraient compatibles. »Les deux avocates se rencontrent dans un avion en direction de Cuba, en 2016, alors qu’elles se dirigeaient vers un voyage proposant des formations continues, organisé par un groupe de Longueuil.« On a cliqué dès les premières minutes de notre échange. Là-bas, on était toujours ensemble, au point où les gens étaient convaincus qu’on était des amies de longue date », se remémore Me Teixeira.Et depuis, les deux ne tarissent pas d’éloges l’une pour l’autre.« Armenia est dynamique, jamais intimidée. Je te regarde, et j’apprends encore, s’adresse Me Arruda à sa collègue. Tu es brillante, directe, et très raisonnée. »« C’est une femme forte, renchérit Me Teixeira, en louangeant son associée. Elle ne se laisse pas faire, en plus d’avoir à coeur ses clients. Elle est humaine, remplie d’empathie et de sagesse, en plus d’être capable de voir les choses avec humour. »D’ailleurs, les deux Portugaises cherchent à embaucher un autre avocat qui partage leurs valeurs, puisqu’elles sont « débordées. »Si vous êtes passionné du droit et prêt à vous retrousser les manches, une carrière vous attend peut-être chez Arruda Teixeira, où ce n’est « pas la clientèle qui manque. »« On cherche un avocat avec beaucoup de personnalité, qui aime le droit. Qui est impliqué dans les dossiers, qui les prend à coeur. Ici, on donne tout pour nos clients : nos dossiers ne sont pas que des morceaux de papier sur nos bureaux », conclut Me Arruda.